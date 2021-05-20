С 1954 по 2021: как менялась мода на примере участниц конкурса “Мисс Вселенная”

“Мисс Вселенная” представляет собой конкурс красоты, который больше напоминает театрализованное действие. Проводится он с 1952 года. Ежегодно участницы этого грандиозного конкурса надевают гламурные платья, мерцающие купальники и многие другие наряды, чтобы произвести неизгладимое впечатление на судей. Самые красивые варианты одежды отражают меняющуюся моду на протяжении десятилетий. Вот некоторые конкурсантки и их фантастические наряды.

Мисс Мексика 2021 (главное фото)

Мисс Мексика Анедреа Меза потрясла публику своим красивым сверкающим платьем. Девушка является не только моделью, но также и инженером-программистом. Она получила корону на 69-м конкурсе “Мисс Вселенная”.

Мисс Таиланд 2020 (главное фото)

Аманда Обдам надела просто потрясающее платье с длинными рукавами. Наряд украшен кристаллами и прозрачной вставкой. Выглядела девушка невероятно.

Мисс Малайзия 2019

Светлана Сейхон, которая выступала в 2019 году на конкурсе, выбрала достаточно интересный наряд. Своим костюмом девушка отдала дань уважения перанаканской культуре.

Мисс Филиппины 2018

Катриона Грей появилась в завораживающем красном платье. Наряд имеет глубокий асимметричный вырез. Дополнила наряд девушка блестящими серьгами и яркой красной помадой.

Мисс Франция 2017

Ирис Миттенар получила корону в сверкающем золотом платье с длинными рукавами и геометрической отделкой. Сейчас она актриса и телеведущая.

Мисс США 2012

Оливия Калпо восхитила судей на конкурсе “Мисс Вселенная” своим роскошным блестящим пурпурным платьем. Для создания образа она отказалась от украшений, позволив драматическому платью занять центральное место.

Мисс Ангола 2011

Лейла Лопес из Анголы поразила публику своим потрясающим белым платьем без рукавов с перьями. Она выбрала для себя наряд без бретелек. Завершила образ при помощи небольших сверкающих сережек.

Мисс Венесуэла 2008

Даяна Мендоза была коронована в желтом платье без бретелек, расшитом бисером. Девушка снялась после победы в нескольких фильмах.

Мисс Австралия 2004

Дженнифер Хокинс была коронована в фактурном золотом платье. Дополнила свой образ она блестящим браслетом и эффектным ожерельем. Девушка после победы продолжила работать модельером и моделью.

Мисс Индия 2000

Лара Датта стала первой мисс Вселенной нового тысячелетия. Она поразила судей и зрителей своим облегающим красным платьем. Ее наряд был достаточно современным, с открытыми плечами. Дополнила свой наряд девушка красивой красной накидкой. Датта снялась в нескольких фильмах на хинди и получила несколько наград за свою работу.

Мисс Ботсвана 1999

Мпуле Квелагобе выступала в элегантном платье с открытыми плечами. Она выбрала для себя наряд цвета шампань с деталями из страз.

Мисс Индия 1994

Сушмита Сен привлекла внимание своим смелым черным платьем. Наряд с красивой бахромой и стильными деталями как нельзя лучше подошел для того, чтобы позировать с короной.

Мисс Нидерланды 1989

Анджела Виссер позировала с короной в удивительно красивом вечернем платье до пола. Наряд был украшен сверкающими чешуйками. Когда ее короновали, девушке было 22 года.

Мисс Филиппины 1973

Мария Маргарита Моран из Филиппин была коронована в длинном платье с высоким воротом. Дополнила свой наряд накидкой на плечи.

Мисс Чили 1987

Сесилия Болокко из Чили надела красивое и эффектное платье без рукавов. Этот восхитительный наряд украшен целым каскадом белых и золотых перьев с блестками. После победы на конкурсе девушка продолжила работать журналистом на CNN.

Мисс Венесуэла 1981

Ирен Саез продемонстрировала свое восхитительное розово-белое платье с кружевом, чем восхитила судей и зрителей. Ее волосы были уложены в красивые простые кудри до плеч. Ирен стала политиком и однажды была избрана губернатором штата Нуэва-Эспарта.

Мисс Бразилия 1968

Марта Васконселос надела платье с вышивкой из бисера с головы до ног. У нее были красиво уложены завитые волосы. Вместе с короной девушка получила в подарок три парика и изготовленное на заказ кимоно.

Мисс Бразилия 1963

Иеда Мария Варгас просто сияла в легком платье, которое она дополнила плащом на меховой подкладке. Замысловатая вышивка бисером была выполнена по длине платья. Завершили образ перчатки до локтя.

Мисс Япония 1959

Акико Коджзима решила надеть на конкурс красоты кимоно с принтом. Дополнила образ она красивым головным убором. На ноги Акико надела красивые сандалии.

Мисс США 1954

Мириам Стивенсон была первой обладательницей титула, которая удерживая его, получила высшее образование. Она получила корону в купальном костюме с бахромой. Девушка была на конкурсе в одежде, которую пошила сама.