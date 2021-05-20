Все усилия насмарку, если на улице сыро: как сохранить гладкость волос в любую погоду (5 советов от парикмахера)

Кошмар для каждой девушки — долго и упорно разглаживать волосы, а потом выйти на улицу и попасть под дождь. Если вы постоянно боретесь с непослушными волосами, которые распушиваются и теряют форму при повышенной влажности и в дождь, воспользуйтесь советами экспертов. Вот что нужно делать, чтобы «укротить» вьющиеся пряди.

Не держите волосы в полотенце

Никогда не держите мокрые пряди в полотенце долгое время. Во-первых, это сработает по принципу сауны, начнет скорее выделяться кожное сало, что вам, разумеется, не нужно. Во-вторых, мокрые локоны очень нежные и ломкие. Их легко повредить, закручивая в жгут. Нужно просто немного промокнуть их, собрав всю лишнюю влагу.

Есть одна хитрость — перед сушкой нагрейте полотенце утюгом или на батарее. Тепло придаст нужный эффект, сделав волосы чуть влажными, а не мокрыми. Используйте ткань из хлопка вместо полотенца. Не взъерошивайте волосы, не лохматьте их, пытаясь высушить быстрее. Потом выровнять и уложить локоны будет очень трудно.

Будьте осторожны при сушке

Если вы потратите время на то, чтобы правильно высушить волосы, это действительно может иметь решающее значение. Очень важно разделить всю шевелюру по частям, чтобы убедиться, что вы удаляете влагу с волос должным образом, а не на 80 %. Выравнивайте и сушите отдельно каждую прядь, а не всю голову сразу.

Фен выставляйте на режим прохладного воздуха, чтобы не повреждать структуру волос. В противном случае они станут шероховатыми и будут завиваться и пушиться еще больше. То же самое касается утюжков для выпрямления. От высоких температур страдает структура каждого волоска, он становится, как елочка. Укладку потом будет сделать очень трудно, малейшая сырость сведет ваши усилия на нет.

Не расчесывайте влажные волосы

Вы можете повредить волосы, пытаясь провести по ним расческой, пока они еще влажные. Никогда не расчесывайте мокрые пряди. Это не только повреждает волосяные луковицы, но и может растянуть сами волосы, что приведет к их ломкости. Вместо этого проведите по ним массажной щеткой, лучше деревянной. Так вы сохраните локоны крепкими и сможете после придать им нужную форму.

Подберите подходящую расческу

Использование правильных инструментов жизненно важно для создания идеальных локонов. Возьмите массажную щетку, чтобы разгладить волосы, высушивая корни феном, и круглую щетку с натуральной щетиной на концах, чтобы сгладить кутикулы. Гребни из натурального дерева также полезны. Этот материал лучше, чем пластик, особенно покрытый разными красителями.

Всегда при сушке направляйте поток воздуха вниз по стержню волос и никогда не касайтесь их насадкой. Это приведет к перегреву локонов и даже к ожогу кожи головы. Также вредно разбирать волосы расческой со слишком частыми зубьями. Она не предназначена для таких целей, особенно если речь идет о мокрых локонах.

Ухаживайте за волосами

Если уделить немного дополнительного внимания своим волосам, это может иметь решающее значение. Проводите специальные увлажняющие процедуры, чтобы ваши волосы оставались красивыми, с блеском, аккуратно уложенными. Купите разглаживающий шампунь, который содержит глиоксиловую кислоту и специально изготовлен для ухода за непослушными и вьющимися волосами. Он наносится и смывается, как и обычный шампунь.

Для максимального эффекта всегда наносите на волосы кондиционер. Это помогает уменьшить их распушивание, сделает их более послушными. Выберите тот, который подходит вашему типу волос. Еженедельное нанесение питательных масел на локоны также помогают «укротить» их. Перед мытьем шампунем смажьте пряди и смойте потом большим количеством воды. Тогда ваша прическа будет всегда аккуратной, даже в дождь и сырость.