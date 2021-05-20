В Нижнем Новгороде завели дело на бродягу за незаконное лишение свободы ребенка

В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы ребенка на бродягу, с которым был обнаружен пропавший шестилетний мальчик, заявили в СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего», – цитирует СК РИА «Новости». Следователи направили в суд ходатайство об аресте мужчины.

«Допрошенный в качестве потерпевшего мальчик пояснил, что познакомился с мужчиной на детской площадке возле дома и пошел с ним прогуляться по Нижнему Новгороду, вечером он захотел вернуться домой. Однако мужчина не отвел его», – добавили в СК. Также мальчику проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу, помимо этого, правоохранительные органы оценят действия матери мальчика.

Ранее мужчина, в компании которого нашли пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика, заявил, что ребенок просто захотел погулять с его собакой.

Напомним, ребенок пропал в понедельник утром – около 10.00 он вышел из квартиры и не вернулся. Его родные обратились в полицию. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.

В поисках участвовали около 300 человек – сотрудники полиции и СК, волонтеры, местные жители. По предварительным данным, мальчик весь день провел с 35-летним мужчиной, гуляя по городу. Когда ребенка нашли, он был в истерике.