 

В МИД России отреагировали на нападки США за Крым: Извинитесь за Хиросиму?

20.05.2021, 2:12, Разное
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Представительство МИД России в Симферополе прокомментировало слова американского чиновника о “злоупотреблениях” нашего государства в Крыму. Блинкену порекомендовали обратить внимание на проблемы США.

В ведомстве заявили, что Россия справится со своими делами самостоятельно. Главу Госдепа США попросили рассказать, чего их страна добилась за почти два десятка лет в
Афганистане, помимо погибших мирных жителей. “Извинитесь за Хиросиму?”, – спросило представительство ведомства России в “Твиттер”.

Напомним, ранее Блинкен разместил в соцсети пост, в котором заявил о якобы имеющихся злоупотреблениях полномочиями со стороны Кремля на полуострове. Госсекретарь Соединенных Штатов сказал, что его страна осуждает поведение России в Крыму.

Mr @SecBlinken, we shall manage on our own &#55356;&#56823;&#55356;&#56826;, in joy and in sorrow.
Focus on US &#55356;&#56826;&#55356;&#56824; problems.
For starters, tell us about the achievements of 19 year-long American presence in Afghanistan. Besides, civilian casualties…
And if history is a concern, apologize for Hiroshima? https://t.co/N2qldrcQzf

— Russia's MFA in Crimea&#55356;&#56823;&#55356;&#56826; (@PMSimferopol) May 18, 2021

В той же публикации Блинкен отметил, что США поучаствуют в инициированном Украиной
форуме “Крымская платформа”. Мероприятие состоится в последний месяц лета. На нем власти Незалежной собираются продвигать
на международной арене свои претензии на полуостров.



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