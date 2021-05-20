 

Московский метрополитен придет в Гольяново

20.05.2021, 2:12, Разное
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Перегон от “Щелковской” до новой станции “Гольяново” протянется на 2,6 километра. Участок проложат в створе Уральской и Уссурийской улиц – это исключит негативное влияние от строительства на близлежащие дома.

Новая конечная станция Арбатско-Покровской линии расположится на пересечении Сахалинской и Уссурийской улиц. Через два вестибюля можно будет выйти на обе стороны Уссурийской улицы. Автобусную остановку перенесут ближе к метро.

Территорию у станции благоустроят. На Уральской и Уссурийской улицах проложат велодорожки, установят пункты проката.

Новая станция улучшит транспортную доступность для 70 тысяч жителей Гольянова. Время поездок по городу сократится на 20 минут, снизится нагрузка на “Щелковскую”.

За последние 10 лет в Москве построили 123 километра линий метро – карта столичной подземки увеличилась почти в два раза. В эксплуатацию ввели 11 электродепо: шесть новых и пять реконструированных.

Продолжается строительство Большой кольцевой линии. 1 апреля открылись станции “Народное Ополчение” и “Мневники”. Работы на новом метрокольце завершатся в 2022 году.

Открыты Московское центральное кольцо (МЦК) и два первых центральных диаметра (МЦД-1 и МЦД-2). На станциях организованы удобные пересадки на метро.



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