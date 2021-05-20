Как очистить мягкую мебель после детей и домашних животных: 3 вида спреев, которые можно сделать дома

Поручить очистку диванов и кресел можно специалистам. Если вы хотите избежать лишних трат, то попробуйте привести мебель в порядок своими силами. Сделать это возможно в домашних условиях тремя способами. Подробнее о них – далее в статье.

Первый способ: с белым уксусом

Для приготовления пятновыводящего спрея понадобится всего несколько ингредиентов, а именно:

Дистиллированная вода (один стакан).Белый уксус. Достаточно будет половины стакана.Средство для мытья посуды (пять капель).Эфирное масло (пятнадцать капель). Этот ингредиент необязательный.

Также вам будет нужен распылитель. В нем смешиваются указанные ингредиенты. Приготовленным спреем оросите проблемный участок и оставьте на пять минут. По истечении этого времени, используя чистую тряпку, хорошенько протрите поверхность. В самом конце пройдитесь по поверхности пылесосом или сухим полотенцем. Это чистящее средство считается универсальным, поскольку с его помощью можно удалить не только пятно, но и неприятный запах.

Второй вариант: с эфирными маслами

Этот спрей идеально подойдет для штор, ковров и диванов. С помощью средства можно ухаживать за подушками и постельными принадлежностями. Для приготовления вам потребуется следующее:

Дистиллированная вода (50 мл).Эфирное масло лимона, розмарина или лаванды. Можете ограничиться пятнадцатью каплями.Смягчитель ткани (одна большая ложка).

Указанные ингредиенты смешиваются в распылителе. Приготовленный спрей наносят на поверхность, которую нужно очистить, после чего оставляют сохнуть.

Третий вариант: с перекисью

Средство обладает как дезодорирующим, так и отбеливающим эффектом. Для приготовления этого спрея вам будут нужны такие компоненты:

Водка (один стакан). Можете ее заменить спиртом.Эфирное масло (20-25 капель) с ароматом лаванды, сосны, розмарина, апельсина или других цитрусовых.Перекись водорода 3%-я (половина стакана).

Указанные компоненты смешайте в распылителе. Перед применением этого средства протестируйте его на незаметном участке мебели. Стоит отметить, что чистящая смесь высыхает довольно быстро, но обладает сильным запахом.

Поэтому перед использованием рекомендуется открыть окно.