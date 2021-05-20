 

Умерла ведущая «Пионерской зорьки» советская актриса Галина Новожилова

20.05.2021, 1:54, Новости дня
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Заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова умерла в возрасте 98 лет, сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), где она работала до 2003 года.

«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Григорьевна Новожилова. Наши соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении. Причины смерти актрисы не уточняются. «О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно», – добавили в театре.

Галина Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. Актриса пришла в Центральный детский театр в 1943 году после окончания Московской театральной студии и сразу стала ведущей актрисой театра. Она служила в театре до 2003 года. За эти годы она сыграла более 60 ролей. Также она снималась в кино. Была ведущей программ «С добрым утром!», «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио.



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