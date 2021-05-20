 

Толстой назвал ЕГЭ «насилием над детьми»

20.05.2021, 1:54, Новости дня
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Единый государственный экзамен – «калька с западных стандартов» и «насилие над детьми и самой идеей образования», сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя итоги опроса, согласно которым почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ.

Как отметил вице-спикер Госдумы ЕГЭ – «неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки». «Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования», – написал он в своем Telegram.

По мнению Толстого, РФ должна пересмотреть подходы к образованию, «перестав выпускать из школ недоучек» и потакать западным трендам.

В апреле Рособрнадзор сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России, перенос из-за наблюдаемых скачков заболеваемости коронавирусом не обсуждается.



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