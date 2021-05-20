Блинкен объяснил антироссийские шаги Байдена защитой интересов США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы вынуждены делать антироссийские шаги, чтобы защитить американские национальные интересы.

«Есть много сфер, в которых наши (российские и американские) интересы совпадают. И мы считаем, что можем работать вместе и в действительности наращивать [взаимодействие] на основании этих интересов, будь то борьба с COVID-19 и пандемией, изменением климата, урегулирование вопросов, связанных с ядерными программами Ирана и Северной Кореи, а также Афганистаном», – приводит слова главы Госдепартамента США ТАСС.

«Наше (американской стороны) мнение заключается в том, что если лидеры РФ и Соединенных Штатов смогут работать вместе в духе сотрудничества, то наши люди, мир могут оказаться в большей безопасности. Этого мы и добиваемся», – подчеркнул Блинкен.

«Не секрет также, что между нами (Россией и США) имеются разногласия. И когда дело касается этих разногласий, то, как сообщил президенту [России Владимиру] Путину президент [США Джо] Байден, мы будем отвечать, если РФ действует агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников. И президент Байден продемонстрировал это словом и делом. Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы», – сообщил Блинкен.

«Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», – сказал Блинкен на первой очной встрече с Лавровым в столице Исландии.

Ранее в столице Исландии началась первая очная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить на переговорах с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток – 2».

В прошлую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.