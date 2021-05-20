Дома без гвоздей

Сырье для строительства быстро дорожает — настолько, что под угрозой программа реновации в Москве.

В минувшем апреле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве «будет круче и больше». А большинство зданий для первой волны программы реновации (должна завершиться в 2032 году) уже либо строятся, либо находятся в стадии проектирования.

Однако угроза для программы реновации возникла оттуда, откуда ее совсем не ждали — от инфляции.

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Вообще для нас инфляция — это рост цен на товары и услуги, потребителями которых мы являемся. Но это так называемая потребительская инфляция, а есть ведь еще и рост цен на промышленные товары, которые предприятия покупают (продают) друг у друга. Там рассчитывается свой индекс цен.

Сегодня всем уже известно, что рост потребительской инфляции в стране резко ускорился. Об этом много говорят. Да что там говорят, на своих кошельках ощущается. Помните, как «бабушка из Саратова» недавно «задвинула» про инфляцию в 5,8% председателю Госдумы Вячеславу Володину?

О промышленной инфляции так много не говорят, да и Росстат дает информацию по ней гораздо реже, если сравнивать с потребительской инфляцией. Смотреть же на этот ценовой показатель надо обязательно, потому что

быстрый рост цен на промышленные товары в конечном итоге подстегивает и потребительскую инфляцию, то есть дополнительно ускоряет рост цен в магазинах.

Вот для сравнения цифры Росстата: если в марте 2021 года потребительская инфляция в годовом выражении выросла в РФ до 5,8% («бабушка из Саратова»-то во дает!), то цены производителей промышленных товаров выросли аж на 16%. Это очень значительный рост, который обязательно отразится на реализации крупных инвестиционных проектов, потому что такой рост цен означает резкое их удорожание. Значит, или придется находить дополнительные средства, или каким-то образом удешевлять сами проекты. Без всякого сомнения, это осложняет реализацию такого масштабного проекта, как реновация московского жилья.

Практически все, что связано со строительством, очень сильно дорожает. Так, по данным Росстата, цемент в марте 2021 года стоил на 22,1% больше, чем в марте 2020 года. Аналогичный показатель по кирпичу керамическому неогнеупорному строительному — плюс 14,3%.

Быстрый рост цен на металлопродукцию уже привел к тому, что Минпромторг подготовил изменения в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта. В этот перечень предлагается включить железную руду, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, стальной прокат и пр.

Кроме того, прорабатывается предложение об установлении предельной маржинальности для каждого передела на металлургическом рынке с изъятием сверхдоходов. Переведу это на более понятный язык: речь идет об установлении определенной нормы прибыли при каждом переделе. Вот до чего можем дойти!

Это даже не советская директивная плановая экономика. Та экономика была какой-никакой системой. Да, как показал исторический опыт, система оказалась не слишком эффективной, но она все-таки проработала несколько десятков лет. Сейчас столько не проработает, потому что

все эти запретительные меры собираются применять пока еще в рыночной экономике. И от подобного рода инородных элементов вообще все может пойти вразнос.

Но Минпромторг, похоже, не собирается ограничиваться запретом экспорта металлопродукции. Хотят еще и ограничить экспорт древесины. Причина здесь та же самая: значительный рост цен. По данным Ассоциации деревянного домостроения, стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020 года по апрель 2021 года выросла в 2 раза. Доски нужны, разумеется, не только для индивидуального жилищного строительства. На строительстве любого объекта в Москве они тоже широко используются.

Вернемся к перспективам программы реновации в Москве. Во время первого ее этапа (2020–2024 годы) предполагается начало переезда более 189 тысяч жителей из 1082 домов. Однако наблюдаемый сегодня быстрый рост цен на строительные материалы может перечеркнуть эти планы. Поэтому очень большое значение имеет эффективность применяемых подходов к сдерживанию роста цен.

Запрет экспорта у властей становится главным механизмом регулирования цен. Пока угроза запретов мало помогает. Напротив, это стимулирует, пока еще экспорт не запретили, максимально его увеличить. Не удивительно, что в такой ситуации растут и внутренние цены.

Для программы реновации все это создает серьезнейшие риски ее невыполнения. В свое время «лужковскую» программу переселения из хрущевок пришлось сдвигать на несколько лет. Объясняли это тогда мировым финансовым кризисом 2008–2009 годов. Как бы не пришлось сдвигать и сроки выполнения нынешней программы реновации, потому что власти не могут справиться с ростом цен. Причины разные, но боль для жителей одна — много лет приходится ждать обещанного.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

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