СБУ изучает все материалы, связанные с Чаусом, в том числе и видеообращения

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20.05.2021, 1:38, Новости дня
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“Мы открыли уголовное производство и изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы”, – говорится в сообщении.

Более детальную информацию в ведомстве не разглашают.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции. 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности судьи.

3 марта 2021 года молдавские СМИ сообщили, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил 3 апреля, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидалось в конце апреля. И.о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку тоже сказал, что дело находится на рассмотрении Верховного суда.

Чауса похитили в центре Кишинева днем 3 апреля. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Украинские правоохранители заявили, что ничего не знают о похищении.

8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Атаки” в день похищения Чауса.

5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В Главном управлении разведки Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале “ChausUA Николай Чаус” было опубликовано видео, на котором, предположительно, экс-судья впервые после похищения вышел на связь. Герой видео, представившийся Чаусом, сказал, что “жив-здоров”, а также заявил, что его действительно похищали, “но не сейчас, а в 2016 году”. Светлана Чаус узнала супруга на видео, но отметила, что его “мимика и выражение лица” изменились.

Адвокат Чауса Юлиан Балан считает, что видео было записано под давлением. “Очень трудно сказать, настоящее ли оно, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил”, – сообщил он. Адвокат Александр Вишневый нашел ряд несоответствий в видео и выразил опасение, “как бы это не превратилось в многосерийный блокбастер”. Журналисты отметили также, что видеофайл был назван “Привет Петр Алексеевич!”, а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется “гусь”.

10 мая в Telegram-канале появилось новое видеообращение. В нем Чаус заявил, что намерен вернуться в Украину и вместе с адвокатами ответить на все вопросы. Он также пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям. Адвокат Чауса Вишневый заявил, что не верит в добровольность этих заявлений и подлинность материалов, о которых идет речь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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