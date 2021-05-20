 

Шестерых сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификации во время масштабных пожаров в Луганской области

20.05.2021, 1:38, Новости дня
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Как выяснили следователи, инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганской области подделывали акты о пожарах, которые произошли на территории дачного кооператива “Волчье озеро” в Новоайдарском районе, чтобы создать видимость их эффективной ликвидации.

Чиновники вносили в официальную документацию ложную информацию о якобы выездах на охваченную огнем территорию и о ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.

По данным следствия, всего для искажения статистических показателей были подделаны 46 актов о пожарах.

В результате пожаров на территории дачного кооператива погибли три человека, также были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Сейчас обвинительные акты переданы в суд, против начальника отдела ГУ ГСЧС Украины в Луганской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц), а против пятерых сотрудников подчиненных территориальных подразделений – по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование по фактам служебной халатности и присвоения чужого имущества, в преступлениях подозревают руководство и служащих управления ГСЧС в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля 2020 года. В облгосадминистрации их признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Тогда погибло пять человек. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только 13 июля.

Новые возгорания в области возникли в начале сентября, потушили их только 8 октября. Тогда было выжжено более 20 тыс. га. Погибло 11 человек, 19 получили травмы, разрушено 650 домов.

Штаб ООС считал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

В Офисе генпрокурора сообщали, что следствие проверяет четыре основные версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

В ноябре 2020 года в Госбюро назвали одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре – октябре системное хищение топлива, предназначенного для автомобилей ГСЧС. В феврале ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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