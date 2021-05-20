“Если возможность появится в графиках”. В Офисе президента предположили, когда Зеленский может встретиться с Байденом

“Вы знаете, что график президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Поэтому, безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, безусловно, такая встреча состоится”, – заявил Жовква.

Контекст:

Зеленский и Байден 2 апреля этого года впервые поговорили по телефону, обсудив ситуацию на Донбассе.

Это был первый контакт Байдена с Зеленским с тех пор, как американский лидер вступил в должность 20 января. Байден неоднократно высказывал поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

О поддержке Украины говорил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 5–6 мая этого года. Это был его первый визит в Украину в качестве госсекретаря.

Зеленский на совместной пресс-конференции с Блинкеном пригласил Байдена в Украину по случаю 30-летия независимости страны. Принял ли президент США приглашение, пока неизвестно.

14 мая посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона активно работает над подготовкой встречи Зеленского и Байдена.

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