 

Собянин открыл на ВДНХ Музей транспорта Москвы

20.05.2021, 1:16, Разное
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ВДНХ продолжается развиваться, открываются новые общественные пространства, музеи, отметил Сергей Собянин. По его словам, в этом году заработают 15 объектов.

“Музеи, экспозиция, другие объекты, которые будут интересны для москвичей”, – перечислил градоначальник.

Первая экспозиция Музея транспорта посвящена заводу АЗЛК, который стал основой автомобильной промышленности. “Здесь, конечно, можно увидеть уникальные образцы техники, образцы автомобилестроения”, – отметил мэр столицы.

Через несколько лет появится экспозиция, посвященная транспорту будущего. По словам Собянина, на ВДНХ создается целый кластер музеев – железных дорог, спортивных машин.

Градоначальник пригласил москвичей посетить автомобильный кластер ВДНХ.

Павильон “Транспорт СССР” был одним из самых популярных на ВДНХ в советское время. В 90-е годы экспозицию упразднили, здание использовали как рынок и склад.

По поручению Собянина павильон комплексно отреставрировали. Зданию вернули исторический облик.



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