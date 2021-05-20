“ЕР” направит в Думу инициативу о бесплатном подключении к газу

В документе прописано, что газификация участка будет бесплатным для граждан, подчеркнул Турчак. Он выразил надежду, что депутаты примут законопроект в весеннюю сессию, и люди как можно скорее получат доступ к газу.

“Чтобы не осталось лазеек для злоупотребления, а подключение было максимально удобным и простым для людей», – сказал секретарь генсовета “ЕР”.

Ранее Турчак сообщил, что правительство учло предложения партии по созданию единого оператора газификации и проведению работ по принципу “одного окна”. Для людей все будет удобно и просто, заверил он. По словам политика, газ доведут до участков за два года.

Инициативу бесплатно подключать домохозяйства к газу “ЕР” выдвинула в середине апреля. Президент Владимир Путин поддержал предложение.

Напомним, что глава государства поручал завершить газификацию к 2030 году.