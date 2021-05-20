Перед приготовлением следует оставить филе лосося непокрытым и сырым в холодильнике на ночь

Шеф-повар из Сиднея Питер Робертсон раскрыл секреты приготовления идеального куска лосося. Также он объяснил, почему главная хитрость заключается в том, чтобы перед приготовлением оставить сырую рыбу на ночь в холодильнике в открытом виде.

Питер Робертсон из Flying Fish рассказал агентству FEMAIL, что на самом деле секретов вкусного рыбного филе множество.

Правильный выбор куска лосося

В первую очередь нужно убедиться, что выбран правильный кусок рыбы. Лучше всего покупать в специализированных торговых точках у надежных поставщиков.

Если рыба целиком, необходимо проверить жабры и убедиться, что глаза яркие и красивые.

При покупке филе нужно проверить и убедиться, что мякоть плотна и пахнет морем. Также на куске рыбы не должно быть чешуи.

На ночь в холодильник

Итак, кусок лосося есть. Теперь его нужно положить до приготовления непокрытым в холодильник на ночь. Это нужно для того, чтобы кожа у рыбы полностью высохла.

Рыба должна быть комнатной температуры

Шеф-повар Питер Робертсон пояснил, что в идеале перед приготовлением кусок лосося нужно довести до комнатной температуры. Поэтому его следует достать из холодильника и выдержать на кухне примерно полчаса.

Процесс жарки

Когда рыба дойдет до комнатной температуры, ее нужно обильно приправить. Затем положить на сковороду с растопленным сливочным маслом кожей вниз и обжаривать на среднем огне, пока кожа не подрумянится – она должна получиться довольно темной, золотисто-коричневого цвета.

Когда кусок лосося со стороны кожи прожарится, его нужно перевернуть и положить на сковороду мякотью на несколько секунд, затем снять со сковороды.

Также Питер сказал, что он любит заканчивать жарку на барбекю, что добавит аромат дыма.

Питер также сказал, что нужно пробовать абсолютно все во время приготовления, чтобы убедиться, что вкус именно такой, как хотелось, а затем скорректировать и сбалансировать его при необходимости.

Ошибки при жарке рыбы

Также Питер затронул тему ошибок, которые домашние повара допускают при приготовлении рыбы. Он сказал, что основные ошибки связаны с перевариванием.

Особенно это касается переваривания при низких температурах. Дело в том, что дома плита или барбекю не отличаются мощностью, поэтому, если предварительно не нагреть их соответствующим образом, рыба будет не жариться, а тушиться.

В заключение

Шеф-повар надеется, что после его советов рыба и морепродукты будут приготовлены лучше.

Итак, чтобы подвести итог, еще раз повторим рекомендации Питера Робертсона:

Выбрать правильный кусок лосося или целую рыбу.Перед тем как готовить, оставить рыбу непокрытой в холодильнике на ночь.Перед жаркой достать из холодильника и дать куску лосося нагреться до комнатной температуры в течение 30 минут.Рыбу приправить, положить на сковороду с маслом кожей вниз и жарить до румяной корочки.Перевернуть кусок вниз мякотью на несколько секунд и снять со сковороды.Завершить приготовление на гриле.