Из холщовой ткани делаем красивый коврик: берем способ на заметку

Оформление интерьера – очень захватывающий процесс, в котором не существует ограничений. В создании атмосферы дома можно строго следовать определенному стилю или смешивать тренды, идти наперекор традициям и незыблемым постулатам классических жанров. Но если вы не готовы к кардинальным переменам, а желание привнести несколько свежих нот в интерьер присутствует, то стоит начать с изменения некоторых деталей. Например, напольное покрытие может быть выполнено руками профессионалов и стоить невероятно дорого, но при этом мало соответствовать современным требованиям обустройства спальни, детской или гостиной. А имея отрез плотной ткани, очень просто создать ковер с авторским рисунком самостоятельно.

Что потребуется

Если зимой в спальне лежит большой длинноворсный ковер, отлично помогающий пережить холодный период, но летом может мешать. Чем его заменить? Попробуйте использовать брезент в качестве напольного покрытия. Украсить его помогут краски для текстиля.

Если вы решите сделать коврик из полотна, понадобятся такие материалы и инструменты:

Ткань для рисования на текстиле.Брезент (плотная холщовая ткань).Полиэтилен или плотный картон для подложки.Английские булавки.Клеевая лента для текстиля.Малярная лента разной ширины.Поролоновая кисть, лоток для краски.Двухсторонний скотч для напольных покрытий.

Подготовка

Постирайте ткань, в принципе, если вам не слишком нравится грубость промышленного брезента, вы можете использовать мешковину или другие толстые фактурные ткани. Высушите материал, возможно, он даст усадку, отутюжьте заготовку. Ковер состоит из 3 сшитых на швейной машине полотен, швы играют роль направляющих при нанесении рисунка.

Чтобы края ткани не осыпались, наклейте на край полотна клеевую ленту с изнаночной стороны, сделайте подгиб и прогладьте горячим утюгом, отключив функцию отпаривания.

Для упрощения процесса после наложения ленты сколите подгиб английскими булавками большого размера, портновские не справятся с задачей из-за толщины ткани. Создайте аккуратную кромку по периметру ковра.

Концепция полос

Застелите пол полиэтиленом или картоном, наклейте по углам брезента двухсторонний скотч и закрепите заготовку на полу, это обеспечит ее прочное положение, избавит от складок в процессе нанесения краски.

Здесь не требуется сложный узор, нужно лишь немного разбавить однотонность полотна цветными полосами. Это легко достигается при помощи малярной ленты. Отступите от края 1-2 см и наклейте узкую малярную ленту по 4 сторонам коврика, это первый ограничитель, рядом с ним наклейте самую широкую полосу из коллекции скотчей, затем снова приклейте узкую ленту.

Чередуйте ширину полос, делая между ними прослойку из тонких лент. Удалите часть наклеенного скотча, оставив вспомогательные (тонкие) полосы на месте. Таким образом, вы получите рисунок из линий разной ширины, что красиво обыграет край ковра.

Добавьте цвет

Перед нанесением краски обязательно еще раз прижмите малярную ленту к ткани, используйте для этой цели пластиковый или резиновый шпатель, аккуратно проводите уплотнение, чтобы не порвать скотч.

Вылейте небольшое количество краски в лоток, окуните поролоновую кисть, а после слегка отожмите ее о край лотка, чтобы удалить излишки краски. Окрашивайте полотно, двигаясь вдоль ограничительных линий. Не стремитесь охватить сразу большой участок и не набирайте на кисть много краски, она может подтечь под малярную ленту, на этом месте образуется пятно, которое потом будет невозможно удалить.

Для имитации потертостей на готовом изделии оставлены проплешины, небольшие кляксы, а также некоторая неровность в интенсивности цвета. Все вместе создает иллюзию винтажного коврика.

Результат

Снимайте малярную ленту в тот момент, когда докрасите до угла изделия, сделайте несколько мазков, обозначая угол, удаляйте наклеенные полосы на уже отделанном участке. Краска по ткани высыхает на протяжении нескольких часов. Она проникает в волокна материала и крепко держится, не выцветая и не осыпаясь.

Можно постелить коврик, сделанный своими руками, под кровать, оставив достаточное количество полотна вокруг спального места. На фото видно, что брезент великолепно оттеняет цвет стен, бордовые полосы сочетаются с расцветкой мебели. Стоять на этом покрытии будет приятно, оно дарит ощущение прохлады и не собирает пыль. Коврик наверняка прослужит не одно лето.