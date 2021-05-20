На «салатовой» ветке метро в Москве остановлено движение

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути, информирует столичный департамент транспорта.

«Нет движения поездов на участке «Зябликово» – «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

16 апреля движение поездов было приостановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от станции «Боровицкая» до «Нагорной» из-за человека на путях.

В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы».