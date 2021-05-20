Ирония трубы

О бедном богатом замолвите слово.

Что-то тревожно мне за наших нефтяных и газовых магнатов. Уже не первый раз появляются публикации о том, что нефти и газа в недрах РФ осталось с гулькин нос. «Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года», — с удивительной точностью сказал в одном из недавних интервью глава Минприроды Александр Козлов. Всего-то 59 лет и 103 года!

Это даже меньше срока, на который нашим гражданам хватит запасов гречки и туалетной бумаги, сделанных в начале пандемии.

Конечно, и за такой короткий срок можно морально подготовиться к надвигающимся неприятностям, но все равно в дальнейшем новость об окончательно иссякших природных запасах будет оглушительной. Представляю, как в кабинет бенефициара крупной нефтяной компании вваливается взволнованный помощник с воплем: «Шеф, все пропало! Нефть кончилась!» «Ну ладно тебе! Ты сам проверял?» — пытается сохранить самообладание босс, нервно перетягивая резинкой пачку биткоинов. «Сам! — выдыхает помощник, дрожащими руками наливая себе из графина стакан бургундского DRC Romanee-Conti урожая 1934 года. — Кран шипит, а нефть не идет!»

Возможно, этот ведомственный апокалипсис будет выглядеть как-то иначе, дело не в этом. Дело в том, что с последней каплей нефти останутся без доходов многие солидные люди, привыкшие регулярно получать долю народного богатства (такая уж у народа доля, что его богатство достается ему далеко не полностью). Пустая труба станет усмешкой судьбы для всех этих шефов и боссов, и уже сейчас надо бы позаботиться о них и разработать для них на будущее меры социальной поддержки. В нашем государстве, как мы знаем, принято помогать тем, кому нелегко живется, а у упомянутых жителей тоже семьи, дети. Причем дети часто за границей, на чужбине, где жизнь — не сахар (да и у нас он дорожает).

Через 59 лет многим нынешним ударникам нефтяной отрасли будет лет 110–120. Понятно, за это время пенсионный возраст будет еще не раз повышаться, но не до 120 же лет. И, надо надеяться, пенсию нашим героям оформят без надувательства. Ну знаете, наверное, как у нас ошибаются при подсчетах размера пенсии. Обычно только в одну сторону. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сделал любопытное сообщение о крупной проверке в Пенсионном фонде России, после которой пришлось доначислить пенсионерам сотни млн рублей. Оказалось, при оформлении пенсий чиновники сплошь и рядом не учитывали какие-то важные данные граждан. Похоже, порой прямо на глазок начисляли, чуть ли не по длине бороды пенсионера.

А если у соискателя пенсии даже и бороды нет, то возможностей для произвольного подсчета еще больше. Недавно выявился показательный случай в Челябинске, где Софии С., всю трудовую жизнь проработавшей воспитательницей в детском саду, начислили и в течение 25 лет выплачивали такую пенсию, что даже после всех заботливых со стороны правительства повышений она достигла к 2021 году лишь 9 тысяч рублей. И только после обращения пожилой женщины к юристам чиновники из ПФР вновь сложили какие-то цифры столбиком, выплатили пенсионерке 181 тысячу рублей компенсации, а пенсию ей удвоили. Что тут скажешь?

Надо бы за 59 лет навести в этой сфере порядок и не допустить, чтобы в будущем члены советов нефтяных директоров жили и маялись на 9 тысяч.

Неплохо бы подумать и о разовых выплатах этим уважаемым товарищам. Практикуются же у нас такие пособия для поддержки отдельных семей. Однако практика показывает, что реализовать право на пособие иногда можно лишь с помощью прокурора. К примеру, только после активного вмешательства прокуратуры более 120 семей в Советском районе Ростова смогли получить законные пособия на общую сумму в 4,6 миллиона рублей в связи с рождением первенца. При таких обстоятельствах не будет удивительным, если кого-то из новорожденных мальчиков назвали Александром — в честь районного прокурора Ищенко.

Так вот, надо предусмотреть, чтобы в будущем все виды пособий (на проезд в общественном транспорте, услуги ЖКХ, покупку медикаментов…) выплачивались бывшим нефтяным магнатам в срок, и никакие бюрократы не вынуждали бы их ради выживания налаживать, как встарь, экспорт пеньки и дегтя.

Мы все про нефть, а ведь еще и газ вот-вот кончится. Тут больше всего беспокоит даже не плачевное будущее наших газовых воротил, а то, что газпромовский «Зенит» останется без финансирования и перестанет быть чемпионом РФ по футболу. Сейчас он семикратный чемпион. Плюс 103 года — будет стодесятикратным. И все на этом! Футболист без миллионной зарплаты гол (в смысле как сокол). А гол (в смысле мяч в ворота) задарма никто забивать не станет — это вам не игра. Поэтому всему «Зениту» уже сейчас надо бы выдать компенсацию за будущие потери. Интересно, дотянет ли до конца газа Дзюба и будет ли вечно вся команда навешивать на него в штрафную? А вот Жирков точно дотянет. Нынче Юрий Валентинович в свои 37 по-прежнему хорош на левом фланге, и прострел вдоль ворот для него более характерен, чем прострел в пояснице.

Кончатся ли нефть с газом в указанные сроки? Тут, как говорится, пятьдесят на пятьдесят. Но в любом случае неплохо бы установить на улицах городов баннеры с обратным отсчетом времени: «До полного истощения природных запасов нефти осталось 58 лет 232 дня и 11 часов…» И мы будем помнить, что к концу 2079 года страна — фифти-фифти — останется без нефти-нефти.

Борис Бронштейн

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