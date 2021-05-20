Денис Свердлов из Arrival о новой эре автомобилестроения

«Если в вашем бизнесе нет технологического элемента, значит, у него нет будущего»

Компания электромобилей Прибытие хочет сломать текущую модель производства автомобилей. Вместо одного гигантского завода и сборочной линии коммерческие электрические фургоны, автобусы и автомобили Arrival создаются роботами на небольших региональных микрофабриках, из которых компания планирует открыть 31 к концу 2025 года.

Если вы хотите добиться чего-то радикально более эффективного, вам нужно углубиться в сложные высокоуровневые вычислительные алгоритмы, которые обычно не используются в продуктах, ориентированных на потребителя.

Лондонская компания, основанная в 2015 году, пополнила ряды компаний, занимающихся электромобилями, через SPAC, объединившись с компанией CIIG Merger Corp. в марте. UPS уже заказала 10 000 роботизированных фургонов Arrival, а недавно компания подписала соглашение с Uber о создании специализированных электромобилей для водителей-гонщиков.

Основатель Arrival Денис Свердлов и раньше был на стыке технологического прогресса и социальных изменений. Свердлов родился в Грузии и в 22 года основал свою первую компанию по продаже программного обеспечения для ИТ-консалтинга корпоративным клиентам. С тех пор он построил и покинул несколько компаний, в первую очередь телекоммуникационного оператора Yota Group. Основанная в 2007 году, в том же году, когда вышел iPhone, Yota в конечном итоге запустила сеть 4G по всей России, соединив ее со смартфоном HTC, который упростил использование сети. Свердлов продал компанию в 2012 году за 1,5 миллиарда долларов, ненадолго проработал заместителем министра связи и массовых коммуникаций России, а затем приступил к созданию Arrival. Да, и еще в 2015 году он основал гонку на электрических автономных автомобилях Roborace, просто потому.

С тем же чувством, что быстрый мобильный интернет и большие экраны изменят телекоммуникационную отрасль еще в 2007 году, Свердлов начал видеть, как в последнее десятилетие в мире электромобилей назревает идеальный шторм. В 2015 году он основал компанию Arrival в ожидании перехода на электричество, а также достижений в области материалов, исследований и разработок в индустрии робототехники. Он прогнозирует, что это окажет еще большее влияние на автомобильную промышленность, чем 4G на телекоммуникации.

TechCrunch: Денис, вашей первой компанией был оператор связи, и вы стояли за созданием Roborace. Теперь вы пытаетесь изменить способ производства автомобилей в автомобильной промышленности с помощью Arrival. Вы серийный предприниматель, который уже задумывается о следующем? Или ты очень вовлечен в это?

Денис Свердлов: Да, я очень вовлечен в Arrival, и я ожидаю увидеть много новых технологий и возможностей, которые появятся в результате этого путешествия. Например, если вы возьмете наши роботизированные технологии, которые мы используем для микрофабрик, вы легко увидите, как они будут использоваться и в других отраслях, поэтому они не будут использоваться только для автомобилей.

Но как компании нам нужно сосредоточиться на том, что мы делаем сегодня, потому что здесь нам нужно многого добиться, и я думаю, что важно сосредоточиться на этом. Но да, я бы также причислял себя к серийным предпринимателям, потому что занимаюсь этим уже более 20 лет.

Как вы думаете, как ваши прошлые бизнес-решения повлияли на вашу текущую стратегию с Arrival?