Фильм «Турист» о событиях в ЦАР удостоился высокой оценки в российских регионах

Картина «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике – лучшее, что презентовал отечественный кинематограф за последнее время. Об этом заявила дизайнер из Владивостока «Веселый лис».

В своем Telegram-канале девушка написала рецензию на картину, которую уже успели посмотреть жители Дальнего Востока. По словам «Лиса», авторам «Туриста» удалось создать проект с прекрасно рассказанной историей без лишних любовных линий или внутренних драм, но с потрясающим саундтреком и интересными актерами.

«Уже и не помню, когда смотрела что-то по телеку, да еще и с таким трепетом. И хотя я только сделала один первый постер, все равно этот фильм мне кажется каким-то своим, как будто я его и придумала, и сняла. Возможно, пересмотрев, на холодную голову, я и найду какие-нибудь недостатки, но сейчас, в три ночи, я просто в какой-то эйфории от увиденного», – поделилась дизайнер.

Оценивая картину, девушка поставила ей 8 из 10 баллов.

«После просмотра «Интерстеллара» хочется стать ученым и открывать человечеству космос. После просмотра «Однажды в Голливуде» — погулять по солнечному Лос-Анджелесу 1969-го года. После просмотра «Туриста» мне хочется поехать в ЦАР и отбиваться на базе от орд местных бандитов», – добавила она.

Сценарий фильма посвящен событиям, которые происходили в конце 2020 года в ЦАР, где из-за разгула бандформирований едва не оказались сорваны президентские и парламентские выборы. Не допустить распространения хаоса в стране удалось местным военнослужащим, которые прошли профессиональную подготовку у российских инструкторов. Главный герой «Туриста» – как раз один из таких специалистов, который приехал в республику и оказался в эпицентре кризиса.