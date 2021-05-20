 

Фильм «Турист» о событиях в ЦАР удостоился высокой оценки в российских регионах

20.05.2021, 0:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Картина «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике – лучшее, что презентовал отечественный кинематограф за последнее время. Об этом заявила дизайнер из Владивостока «Веселый лис».

В своем Telegram-канале девушка написала рецензию на картину, которую уже успели посмотреть жители Дальнего Востока. По словам «Лиса», авторам «Туриста» удалось создать проект с прекрасно рассказанной историей без лишних любовных линий или внутренних драм, но с потрясающим саундтреком и интересными актерами.

«Уже и не помню, когда смотрела что-то по телеку, да еще и с таким трепетом. И хотя я только сделала один первый постер, все равно этот фильм мне кажется каким-то своим, как будто я его и придумала, и сняла. Возможно, пересмотрев, на холодную голову, я и найду какие-нибудь недостатки, но сейчас, в три ночи, я просто в какой-то эйфории от увиденного», – поделилась дизайнер.

Оценивая картину, девушка поставила ей 8 из 10 баллов.

«После просмотра «Интерстеллара» хочется стать ученым и открывать человечеству космос. После просмотра «Однажды в Голливуде» — погулять по солнечному Лос-Анджелесу 1969-го года. После просмотра «Туриста» мне хочется поехать в ЦАР и отбиваться на базе от орд местных бандитов», – добавила она.

Сценарий фильма посвящен событиям, которые происходили в конце 2020 года в ЦАР, где из-за разгула бандформирований едва не оказались сорваны президентские и парламентские выборы. Не допустить распространения хаоса в стране удалось местным военнослужащим, которые прошли профессиональную подготовку у российских инструкторов. Главный герой «Туриста» – как раз один из таких специалистов, который приехал в республику и оказался в эпицентре кризиса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Белый дом: «Президент не поощряет даже малейшее насилие»

19.11 / В харьковской школе ученики распылили перцовый баллончик – полиция

02.02 / Опасные штаммы коронавируса нашли уже в 33 штатах

20.08 / Дело о кокаине в посольстве РФ в Аргентине решили пересмотреть

04.01 / Кабмин сорвал выполнение своих обещаний перед зелеными инвесторами – Гончаренко

07.09 / В Харьковской области из-за COVID-19 закрыты 18 школ и 14 детских садов

06.02 / Россию лишили права проводить в 2022 году чемпионат мира по борьбе

01.02 / В сервисе «Google Карты» появился режим разделенного экрана

11.08 / “Радыё Свабода” показало разгон протеста в Минске, снятый с дрона. Видео

17.01 / Возвращение Навального. Онлайн-репортаж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика