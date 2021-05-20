 

«Кино отличного качества»: блогеры посмотрели фильм «Турист» о событиях в ЦАР

20.05.2021, 0:42, Разное
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Российская премьера художественного фильма «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике состоялась 19 мая в эфире телеканала НТВ. Картина получила положительные отзывы зрителей.
Авторы Telegram-каналов «Мюсли Лаврова» и «Горячие Точки» дали развернутую рецензию на фильм.

«Мне кажется, что фильм однозначно понравится тем, кто любит боевики. Наконец-то можно увидеть кино отличного качества, где русские представлены не как мафиози и бандиты, а как герои, выполняющие свой долг. С другой стороны, любопытно посмотреть Африку и что там делают российские инструкторы. В какие только уголки мира их не заносит», — написал ведущий «Мюслей Лаврова».

Автор «Горячих точек» не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что фильм стоит посмотреть всем. Ну а любители боевиков, вероятно, будут многократно пересматривать ленту, поскольку она получилась на удивление качественной.

С ними согласны комментаторы в социальных сетях, которые не смогли пройти мимо премьеры уникальной киноленты, ставшей первой совместной работой российских и центральноафриканских творческих коллективов.

Некоторые из них демонстрировали энтузиазм еще до просмотра.

Другие выражали одобрение выбранной тематики картины, которая рассказывает о работе российских инструкторов в ЦАР.

Подавляющее большинство зрителей имеет крайне поверхностное представление о целях и задачах присутствия российских специалистов в африканской стране. Но благодаря фильму «Турист» они смогли открыть для себя новые грани российской помощи Африке.
Съемки проходили в Центральноафриканской Республике. Там же состоялся и первый показ картины широкой публике. За первые два дня просмотров ее увидели более 70 000 зрителей.

В РФ количество посмотревших «Туриста» заметно выше, однако следует сделать скидку сложное положение африканского государства, которое, как и в фильме, страдает от действий боевиков.



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