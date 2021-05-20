 

В Германии министр подала в отставку, ее обвинили в плагиате

20.05.2021, 0:40, Новости дня
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“Я решила попросить федерального канцлера [Германии Ангелу Меркель] освободить меня от должности федерального министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. Я продолжаю настаивать, что написала свою работу так, как я знала и насколько была убеждена. Я координировала работу с академической поддержкой, профессором кафедры политологии Свободного университета Берлина. Сожалею, если допустила ошибки”, – заявила она

“Немецкая волна” написала, что полгода назад Гиффай отказалась от ученой степени из-за обвинений в плагиате.

Ходатайство об отставке она подала канцлеру Ангеле Меркель на заседании правительства. Прошение об отставке должен утвердить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 43-летняя Гиффай по-прежнему будет возглавлять избирательный список Социал-демократической партии Германии на выборах в берлинский парламент. По ее словам, именно на подготовке к ним она намерена сосредоточиться.

Контекст:

В августе 2019 года Гиффай обещала отказаться от должности министра, если аннулируют ее кандидатскую степень, которую ей выдал Свободный университет Берлина. Вуз не отозвал ее научную степень и ограничился предупреждением. Такое решение раскритиковали, в итоге университет пообещал пересмотреть его.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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