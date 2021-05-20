Вирастюка снова признали победителем выборов, комитеты Рады одобрили трех новых министров. Главное за день

Результаты довыборов в Раду

ЦИК составил новый протокол о результатах выборов в скандальном округе №87, без учета голосов с шести участков, на которых обнаружили нарушения – победителем снова признан кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк.

Победивший в другом округе экс-мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого подозревали в получении российского паспорта, принял присягу нардепа. Представители оппозиции блокировали трибуну и кричали “Ганьба!”

На вопросы о его гражданстве Аксенов заявил: “Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта – нет гражданства”.

В СБУ сообщили, что у них документально подтвержденных данных о наличии российского паспорта у Аксенова нет.

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Ротации в Кабмине

Экс-министра здравоохранения Максим Степанов заявил, что с “чистыми сердцем и совестью” уходит с должности. Он считает, что его команде удалось “с минимальными потерями” преодолеть третью волну эпидемии коронавируса в Украине.

Его потенциальный преемник, Виктор Ляшко, дал обещание за лето полностью вакцинировать от COVID-19 5 млн украинцев, то есть сделать 10 млн прививок.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представления о назначении трех новых министров.

Профильные комитеты парламента поддержали на должность министра здравоохранения – кандидатуру Ляшко, на пост первого вице-премьера – министра экономики – главу налоговой службы Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры – главу “Укравтодора” Александра Кубракова.

Голосовать за их назначение в Раде планируют 20 мая, говорил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Кабмин Украины отказался от регулирования цен на газ

Правительство Украины с 20 мая прекращает регулировать цены на газ и не обязывает “Нафтогаз” продавать газ для теплокоммунэнерго по фиксированной цене, заявил Шмыгаль. “Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду”, – сказал он.

На заседании Кабмин также продлил на год контракты с пятью членами набсовета “Нафтогазу”. Набсовет выразил готовность продолжать работать с новым главой НАК “Нафтогаз України” Юрием Витренко.

Также 19 мая исполнилось ровно 2000 дней, как Украина не импортирует газ из России, отметили в НАК “Нафтогаз”. “Не замерзли. Не сломались. Не импортируем. Полет нормальный”, – говорится в сообщении.

Кабмин одобрил программу по развитию и функционированию украинского языка

Правительство одобрило концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка на ближайшие девять лет.

Мнистр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что концепция предполагает “ласковую украинизацию”, которая будет иметь долговременный эффект.

“Укрпошта” выключила в отделениях терминалы других банков

Глава правления “Укрпошти” Игорь Смелянский заявил о “гибридной войне” с Пенсионным фондом и Управлением соцзащиты, которые отправляют пенсионеров за пенсиями и субсидиями в банки, что, по словам Смелянского, нарушает договоренности, достигнутые на встрече с премьер-министром Украины.

Боевик Безлер выиграл в России суд о моральном ущербе от статьи Bellingcat

Суд Санкт-Петербурга обязал фонд Bellingcat, одноименную компанию и журналиста Питера Ван Гюйса выплатить одному из главарей боевиков группировки “ДНР” Игорю Безлеру (Бесу) компенсацию морального вреда в размере 340 тыс. руб. (около $4,6 тыс). за расследования Bellingcat о крушении рейса MH17.

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