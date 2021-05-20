В Египте возобновили сбор денег с туристов за въездные визы

Сумма сбора эквивалентна $25 за пассажира. Как уточнила газета, египетское правительство освободило туристов от сбора с 1 ноября прошлого года по 30 апреля текущего года.

Работники туристических компаний Красного моря призывали компетентные органы министерств внутренних дел и туризма продлить льготный период до начала следующего зимнего туристического сезона, чтобы способствовать развитию туризма, который сильно пострадал в результате эпидемии коронавируса в стране.

Контекст:

В Египте с 6-го по 21 мая усилили карантин из-за распространения СOVID-19. В стране магазинам, кафе, ресторанам и другим заведениям разрешили работать до 21.00 по местному времени. Египетская газета Ahram 19 мая сообщила, что правительство продлило карантин до 31 мая. Парки и пляжи страны откроют для гостей страны.

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