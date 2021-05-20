Автор учебника по украинскому языку Авраменко рассказал, как в книгу мог попасть адрес порносайта

Ситуацию он назвал “безобразием”.

Авраменко заявил, что указал в учебнике адрес сайта Новомиргородского района Кировоградской области с целью соблюдения авторского права.

“В сентябре 2020 года сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода… Только сейчас стало известно о такой метаморфозе”, – написал филолог.

Он сообщил, что издательство “Грамота” 17 мая обратилось в Киберполицию с просьбой заблокировать порносайт, но “воз и ныне там”.

“Государственная бюрократическая машина спит. Обещают рассмотреть наше письмо в течение 10 дней. Сегодня обратились в департамент быстрого реагирования. Надеемся, государственные органы защитят учеников и все образовательное сообщество, заблокировав сайт разврата. Почему это произошло именно с моей книгой? В этом году на конкурс я подал четыре учебника – и все они заняли первое место с большим отрывом от конкурентов. Возможно, причина в этом? К сожалению, недоброжелатели есть и у меня. А может, это просто досадное совпадение… Больно…”, – написал он.

https://www.facebook.com/oleksandr.avramenko/posts/4220926447959629

Контекст:

17 мая стало известно, что в учебнике по украинскому языку для 10-го класса авторства Авраменко нашли ссылку на порносайт. Эта же ошибка есть и в электронном варианте учебника, который опубликован на сайте “Школьные учебники”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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