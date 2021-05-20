Депутаты Европарламента хотят остановить переговоры с Турцией о вступлении в Европейский Союз

Депутаты считают, что в последние годы правительство Турции все больше дистанцируется от ценностей и стандартов Евросоюза. Политики обеспокоены состоянием верховенства закона и уважением основных прав в Турции.

“Если Турция не изменит такую негативную тенденцию, комиссия должна рекомендовать официально приостановить переговоры о присоединении [Турции в ЕС]”, – сказано в тексте заявления.

В докладе указывается на отсутствие независимости судебной системы и “продолжающуюся гиперцентрализацию президентской власти”.

“Депутаты Европарламента призывают власти Турции освободить всех заключенных правозащитников, журналистов, адвокатов, ученых и других лиц, которых задержали по необоснованным обвинениям”, – отмечается в документе.

Депутаты Европарламента обеспокоены внешней политикой Турции в отношении Греции и Кипра, а также “присутствием в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе”. Они просили признать геноцид армян.

“Депутаты признают продолжающиеся дипломатические усилия ЕС по налаживанию подлинного и эффективного диалога с этой страной”, – заявили чиновники

Один из докладчиков, депутат Начо Санчес Амор назвал документ “самым жестким” по отношению к Турции. Однако, по его мнению, он отражает реальность.

“Отчет отражает все, что, к сожалению, произошло в стране за последние два года, в частности в области прав человека и верховенства закона, которые остаются главной заботой Европарламента, а также в отношениях Турции с ЕС и его членами. Надеемся, что Турция окончательно изменит курс и воплотит недавние выражения доброй воли в конкретные действия”, – сказал депутат.

За доклад Европарламента проголосовали 480 депутатов. Против выступили 64, а 150 – воздержались.

Контекст:

Еврокомиссия 4 мая 2016 года внесла на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС законодательное предложение о введении безвизового режима с Турцией. Для этого до конца июля Анкара должна была выполнить ряд требований. Среди них – борьба с коррупцией, защита данных, судебное сотрудничество со всеми государствами, развитие сотрудничества с Европолом и пересмотр законодательства по борьбе с терроризмом. Эрдоган отказался менять антитеррористическое законодательство ради безвизового режима с ЕС.

11 мая 2017 года Европарламент приостановил работу над безвизовым режимом для Турции. 26 апреля 2017 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не будет ждать вечно у “ворот Европы” и может отказаться от переговоров о вступлении в ЕС.

В последний раз между Евросоюзом и Турцией возникли споры из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье. ЕС обвинял Турцию в нарушении международного права и намекал на санкции. Несмотря на это, турецкое исследовательское судно Oruç Reis продолжило исследования нефтяного шельфа.

Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. По его словам, Анкара получит все, что ей причитается, а попытки ее остановить будут ошибочными.

Европейский совет 11 декабря ввел дополнительные санкции против Турции из-за бурения в Восточном Средиземноморье.

Анкара посчитала позицию некоторых стран Евросоюза по отношению к Турции предвзятой. В заявлении МИД Турции говорится, что санкции представляют угрозу для мира и стабильности в регионе. Турецкое министерство считает, что большинство стран ЕС проголосовали за эти санкции из солидарности.

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