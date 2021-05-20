Мнение: Когда снималось видео с ранеными детьми?

В прошлый раз мы смотрели одно из ключевых видео с прыгающими детьми и выяснили, что оно не могло сниматься в заявленное время 11.05.2021, после 09:19, а снималось ближе к 22 июня 2020 года. Посмотрим другое ключевое видео: раненые дети, эвакуированные из школы. К нему не меньше вопросов.

18+ Пострадавшие эвакуированные дети возле школы в Казани.

У кого ВК не доступен, смотрите это видео здесь, здесь, здесь и много где, это одно из центровых видео.

Снималось в этом месте.

Возле этого столба.

Уже прозвучали взрыв(ы) и выстрелы. Эвакуированы примерно 500 детей и учителей. В ружье поставлены Росгвардия и МЧС. Прибыли два десятка скорых. Шум стоит не только на всю Казань, но и на всю Россию.

Что бросается в глаза. Очень, очень, очень мало участников и полное безразличие прохожих.

0:39. Люди идут, не обращая внимания на происходящее в школе. Возится какая-то группа на обочине, кто-то ходит по территории. И что?

Как и на видео прыгающих детей, тени короткие и очень далеко не соответствующие заявленному времени. На 0:40 есть корректный ракурс, на котором высота солнца может быть измерена с точностью плюс-минус градус. Свет направлен строго перпендикулярно линии съемки, снято с земли.

С помощью калькулятора смотрим высоту солнца в Казани 11 мая в 9:19 — по сюжету стрелок в это время зашел в школу. Высота солнца 43.71 градуса. Меньше половины прямого угла.

Другими словами, это снималось не в заявленное время, и даже не в полдень 10 мая (51.65 градуса), а скорее всего в июне прошлого года. Максимальная высота солнца в Казани в полдень 22 июня — 57.64 градуса, практически две трети прямого угла, и высота солнца на видео очень близка к этому значению. Где-то в районе полудня 22 июня, плюс-минус несколько дней, и снимались эти кадры.

Малая группа прикатила на минутку на эту крохотную улочку Колыванскую, быстренько сняла несколько кадров и укатила, не привлекая, как видим, особого внимания.

На 0:08-0:16 видно, что девочки сидят на картоночке. Это правильно – на улочке действительно довольно мусорно, хотя картоночки и не предусмотрены сюжетом.

На 0:42 в кадр попала часть школьной территории. Видно, что у мостика между футбольным полем и хоккейной коробкой маются скукой несколько детей. Стоят и наблюдают за окружающей местностью какие-то хмыри в гражданской одежде. Женщина идет и звонит по телефону.

Ума и здоровья.

До поры воздерживался, но приходится обращаться. Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(Яндекс-кошелек) 410013946572302.

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