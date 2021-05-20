 

Володин объяснил необходимость денонсации Договора по открытому небу

20.05.2021, 0:18, Разное
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Договор предоставлял государствам-участникам право совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга. В ноябре прошлого года США вышли из соглашения в одностороннем порядке.

После этого в договоре остались только сателлиты США – страны НАТО, констатировал Володин. “Им хочется облеты делать, проводить разведывательные операции. А потом все эти данные передавать тем же США”, – сказал председатель ГД.

Россия всегда выступает за поддержание глобальной безопасности, но недопустимо, чтобы США в одностороннем порядке следили за территорией нашей страны, уверен спикер. Отношения между Москвой и Вашингтоном следует строить на равноправной основе, двойных стандартов быть не должно, добавил Володин.

По его словам, действия властей США могут привести к большим проблемам в мире. России необходимо это учитывать, сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил роль президента в поддержании безопасности страны. Россия стала самостоятельным игроком, необходимо этим дорожить, обратился спикер к коллегам-парламентариям.



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