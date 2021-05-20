 

Оставить кусок размером с Польшу: в Германии хотят разделить Россию между другими странами

20.05.2021, 0:18, Разное
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Одно из популярных немецких изданий выпустило статью о принадлежащей России части Арктики. Авторы публикации заявили, что российские власти якобы хотят помешать другим государствам использовать её на фоне повышающегося интереса к ресурсам этой части света.

Это вызвало настоящую бурю возмущения у немецких пользователей интернета. Некоторые комментаторы выразили надежду, что когда технологический прогресс позволит противодействовать российскому ядерному оружию, карта мира будет выглядеть иначе. По словам одного из них, в таком случае российскому “народишке” останется лишь клочок земли размером с Польшу, поскольку он будет соответствовать численности его населения. Остальные же земли честно поделят между собой другие страны, сообщает телеканал “Царьград”.

Однако экономист Антон Любич напомнил, что в Германии живут около 80 миллионов человек и взгляды нескольких злопыхателей не отражают мнения всего немецкого народа. Эксперт обратил внимание на результаты социологических опросов, согласно которым порядка 35% населения ФРГ положительно относится к России и ещё около 25% не питают по отношению к ней негативных эмоций. Любич также подчеркнул, что подобные комментарии и вовсе могли написать не немцы, а люди из любой другой страны, хорошо знающие немецкий язык.



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