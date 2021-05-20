Как очистить плитку от следов и остатков липкой ленты. Это можно просто сделать домашними средствами: помогут уксус, сода и детское мыло

Во время упаковки коробок и ремонтных работ часто используется липкая лента. Этот материал может оставлять следы на напольной плитке. Иногда к поверхности крепко прилипают маленькие кусочки скотча. Как очистить кафель от клейких пятен и остатков ленты? Вы можете это сделать быстро и просто с помощью доступных средств. В статье мы поделимся полезной инструкцией.

Необходимые средства

Вам понадобятся следующие материалы для работы:

белый уксус;вода;мыло;медицинский спирт;пищевая сода;детское или оливковое масло;арахисовое масло;ацетон.

Подготовьте также фен для волос, тряпочки, губку и пластиковый скребок.

Нагреваем остатки и следы ленты

Подогрейте уксус на плите или в микроволновке. Нанесите его на тряпочку и приложите к проблемному участку на пару минут. Затем уберите ткань и включите фен на слабую мощность, чтобы нагреть остатки ленты. Снимите те следы, которые легко удаляются.

Соскребаем загрязнения

Замочите чистую тряпочку в уксусе. Положите ее на остатки ленты на пару часов. Затем соскоблите следы от скотча с помощью пластикового скребка.

Спирт и мыло

Если уксус не справляется с пятнами и остатками ленты, то используйте медицинский спирт. Протрите этим средством проблемный участок.

Затем разведите детское мыло в воде, смочите тряпочку и сотрите остатки клейких пятен.

Масляные составы

Вместо спирта вы можете использовать масляные составы. Подогрейте в миске детское или оливковое масло, нанесите его на следы от скотча на пару минут. Затем удалите остатки ленты пластиковым скребком.

Вы можете также использовать арахисовое масло. Нанесите его на остатки скотча и оставьте на пару часов. Промойте участок мыльной водой.

Пищевая сода

Если следы от ленты не выводятся уксусом, то вы можете попробовать удалить их пищевой содой. Смешайте это средство с водой так, чтобы у вас получилась паста. Нанесите ее на остатки скотча и потрите губкой или скребком. Удалите соду влажной мягкой тканью.

Как устранить старые пятна

Чтобы удалить старые клейкие пятна или остатки ленты, используйте ацетон или жидкость для снятия лака для ногтей. Нанесите это средство на ватный тампон и протрите проблемную область.

Если вы используете цветную жидкость для снятия лака, то сначала проверьте ее на небольшом скрытом участке. Красители могут оставлять пятна на некоторых поверхностях.

Заключение

При работе соблюдайте осторожность. Чистящие средства не должны попадать на затирку между плитками. Это приводит к появлению стойких пятен, которые трудно удалить.

Некоторые люди используют для удаления следов ленты растворитель WD-40. Он хорошо борется с такими пятнами. Но это средство может обесцветить рисунок на плитке, поэтому его можно использовать только на однотонном белом кафеле.