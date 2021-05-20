Мнение: Оттепель?
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Конституционный суд посчитал не соответствующим Конституции признание одиночных пикетов публичными мероприятиями.
Решение было принято по жалобе казанской экоактивистки Ирины Никифоровой, которая зимой прошлого года выступала против строительства мусоросжигательного завода в Казани и призывала в своих соцсетях присоединиться к серии одиночных пикетов.
Казанцы по очереди приходили к зданию кабмина Татарстана с плакатом.
Но местное правосудие привлекло Никифорову к ответственности именно за организацию несанкционированной акции.
Никифорова обратилась в Конституционный суд, который вынес решение, что экоактивистка права, а суд в Казани – потерял берега и попутал рамсы.
По логике решения Конституционного суда теперь должны быть пересмотрены все судебные решения о привлечение к административной ответственности за пикеты.
Моего коллегу Илью Азара оштрафовали 150 тыс. и закрыли на 15 суток административного ареста именно за призывы участвовать в пикетах. Выходит, что эти решения теперь должны быть отменены.
Думаю, что аналогичных решений по всей стране суды понапринимали много. И теперь все они должны быть отменены.
Если это не оттепель, что это такое? Пускание пыли в глаза? Мизерное отступление перед очередным наступление на гражданские свободы и закручивание гаек?
На снимках:
Ирина Никифирова на пикете в Казани, фотография отсюда
Илья Азар в камере в Москве, фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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