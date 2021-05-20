 

Мнение: Оттепель?

20.05.2021, 0:04, Разное
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Конституционный суд посчитал не соответствующим Конституции признание одиночных пикетов публичными мероприятиями.

Решение было принято по жалобе казанской экоактивистки Ирины Никифоровой, которая зимой прошлого года выступала против строительства мусоросжигательного завода в Казани и призывала в своих соцсетях присоединиться к серии одиночных пикетов.

Казанцы по очереди приходили к зданию кабмина Татарстана с плакатом.

Но местное правосудие привлекло Никифорову к ответственности именно за организацию несанкционированной акции.

Никифорова обратилась в Конституционный суд, который вынес решение, что экоактивистка права, а суд в Казани – потерял берега и попутал рамсы.

По логике решения Конституционного суда теперь должны быть пересмотрены все судебные решения о привлечение к административной ответственности за пикеты.

Моего коллегу Илью Азара оштрафовали 150 тыс. и закрыли на 15 суток административного ареста именно за призывы участвовать в пикетах. Выходит, что эти решения теперь должны быть отменены.

Думаю, что аналогичных решений по всей стране суды понапринимали много. И теперь все они должны быть отменены.

Если это не оттепель, что это такое? Пускание пыли в глаза? Мизерное отступление  перед очередным наступление на гражданские свободы и закручивание гаек?

На снимках:
Ирина Никифирова на пикете в Казани, фотография отсюда
Илья Азар в камере в Москве, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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