Мнение: О движении в новый 1937-й

Многие могут сказать – эк, спохватился! Да #Россия уже давно туда вернулась, разуй глаза. Другие заявят, мол, не будем сгущать краски: до возвращения в 1937-й ещё как до Луны пешком. Причём, кто-то произнесёт это с робкой надеждой, а кто-то – с откровенным сожалением.

Но вот что совершенно необходимо пояснить.

Да, сейчас на политическом календаре России, конечно же, никакой не 1937 год. Как максимум, конец 1920-х. Уже свёрнута НЭП с её экономической вольницей, уже огосударствлен почти весь системно значимый #бизнес. Но ещё не начат даже «процесс Промпартии», хотя почва под него уже активно готовится. И судьи репетируют.

Сначала был сомнительный в правовом плане приговор Алексею navalny Навальному с заменой условного приговора на реальный срок наказания в колонии по не менее сомнительному уголовному делу, где нет ни ущерба, ни потерпевшего. Затем пошли массовые аресты по натянутым поводам и штампованные приговоры под копирку. Теперь вот менее оппозиционный и более системный Николай Платошкин угодил под каток путинского левосудия (назвать такое правосудием уже не поворачивается язык).

С последним случаем вообще всё интересно. Когда гособвинитель запрашивает шесть лет лишения свободы, а судья даёт пять лет условно – это уже стопроцентный маркер: «всё дело шито белыми нитками». Наглядное пояснение тому дал прокремлёвский политолог Сергей Марков:

Николай Платошкин рассматривается не просто как левый критик власти, а как американский агент, внедрённый в левую среду с целью вывести левых на будущий российский антипутинский Майдан, который организуется спецслужбами #США. Считается, что если на антипутинском Майдане будут только прозападные либералы, он политически обречён на непопулярность и даже ненависть со стороны большинства. Но левые идеи социальной справедливости очень популярны. И если левые окажутся на антипутинском Майдане, то это может дать этому Майдану реальную поддержку в обществе.

Поэтому именно псевдолевый проамериканский антипутинский потенциальный майданщик Николай Платошкин вызвал такую жёсткую реакцию российской власти. Конечно, Николаю Николаевичу все сочувствуют, кто его лично знает. И мы сочувствуем. Все желаем ему свободы. Но не дать антипутинскому прозападному Майдану надеть на свою волчье тело овечью фальшивую шкурку левых идей, – совершенно необходимая работа российской власти. А Николая Николаевича мы поздравляем с выходом на свободу. Насколько я понимаю, он не получил реальный срок 6 лет, как просило обвинение, а только 5 лет условно, потому что сдал все таки своих американских кураторов. Ну и правильно.

Иными словами политика осудили уже не за совершённое им преступление, а за потенциально возможное! Что представляет собой новый гигантский шаг…

И направление движения более чем понятно.

Конечно, история не повторяется дважды в точности. И «новый 1937-й», где органы, которые никогда не ошибаются, получат беспрецедентную свободу рук и действий, вероятно, обойдётся без расстрелов. Ну, хотя бы без массовых расстрелов…

Или и на это надеяться – уже слишком оптимистично?

—