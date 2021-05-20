Глава «Сириуса»: Общество «Знание» поможет найти стране новых Ломоносовых

«Предстоящий марафон под эгидой общества «Знание» должен привлечь подвижников, популяризаторов науки. А дальше именно они во многом и определят развитие этого общества», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Марафон «Знания» стартует сразу в нескольких регионах России.

«Я до сих пор помню лекции в обществе «Знание» на Литейном проспекте в Ленинграде, слушать которые я ходила по абонементу, будучи школьницей. Это были структурированные программы, которые помогали определяться с профессией. Ведь в одиночку учитель-предметник, классный руководитель не может ответить за все разнообразие знаний и современных технологий. Нужна постоянная и целенаправленная работа по популяризации всех актуальных научных достижений», – рассказала руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Она рассчитывает, что многие молодые участники стартующего в четверг марафона в будущем выберут именно науку своей профессией. «Это отдельное направление, которое в обществе «Знание», видимо, будут активно развивать. Переоценить роль ученого в обществе сложно, хотя она не всегда очевидна. Если для современной молодежи кумирами станут люди науки или инженеры, общество от этого сильно выиграет. Уверена, что в аудиториях во время марафона будет достаточно много молодых людей», – сказала руководитель «Сириуса».

«Еще одна цель марафона – привлечь к себе не только инженеров, руководителей, преподавателей, но и всех просто образованных людей с хорошим кругозором. Именно поэтому у мероприятия такая разная география и различные емкие большие направления», – считает Шмелева.

Перед «Знанием» стоит задача стать важнейшим элементом системы просвещения молодежи и расширение его аудитории будет происходить, в первую очередь, за счет школьников и студентов, надеется Шмелева. «Впрочем, задача актуальна для людей всех возрастов. Весь вопрос в умении донести эту информацию о науке до слушателя именно в тот момент, когда она будет воспринята с максимальным интересом. В обществе должна возникнуть некая среда любопытства, массовый интерес к развитию технологий. Нужна системная работа по развитию талантов, человеческого капитала. Этим во многом уже занимается «Сириус», когда развивает свои региональные центры. Этим же занимается и наши ведущие педагоги, развивающие образовательные программы углубленного цикла», – убеждена эксперт.

Просветительский марафон пройдет 20-22 мая в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Как рассказал ранее основатель холдинга «Нетология-групп», гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль, каждая площадка будет посвящена определенной области знаний. Среди них наука, история, медицина и бизнес. Организаторы уверены, что каждый найдет то, что ему интересно. Все это будет преподнесено не только в формате лекций и монологов, но и дискуссий, интервью, дебатов или экскурсий, проведенных по уникальным местам. Более того, за марафоном можно будет наблюдать онлайн.

«Я рассчитываю, что, конечно, мы охватим несколько миллионов молодых людей по всей стране, потому что событие – очень интересное и помимо самых выдающихся и интересных людей нашей страны будут еще и зарубежные гости, всемирно известные люди. Стив Возняк (один из основателей корпорации Apple) будет, будет, скорее всего, я надеюсь, Илон Маск (глава компании Tesla). Я не буду сейчас обо всех рассказывать. Это повод зайти на сайт и узнать, кто же будет выступать в нашем марафоне», – сказал Древаль.

На прошлой неделе в Москве состоялся III съезд общества «Знание». Его гендиректором был избран Древаль – основатель обучающего онлайн-сервиса Фоксфорд, а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика». В новый наблюдательный совет во главе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко вошли помощники президента Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Шмелева высоко оценила стиль работы команды обновленного «Знания». «Это люди с куражом в хорошем смысле слова. Они могут «заражать» своим интересом молодых людей. Почему государство решило сыграть в заметную роль в перезапуске работы «Знания»? Потому что именно государство отвечает за просветительскую работу, без которой невозможно появление в РФ современных Ломоносовых», – сказала эксперт, напомнив о заложенных в обновленную Конституцию принципах формирования научной и молодежной политики.