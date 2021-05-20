 

Лазарев пообещал вернуться на сцену Евровидения

20.05.2021, 0:00, Новости дня
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Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, сообщил в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village о готовности выступить на международном музыкальном конкурсе в третий раз.

«Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!» – приводит РИА «Новости» ответ Лазарева на вопрос о том, планирует ли он выступить на Евровидении вновь.

На вопрос о том, есть ли в русском языке какое-то крылатое выражение, подходящее по случаю, певец вспомнил поговорку «Бог любит троицу».

«Я вернусь», – среагировал Лазарев на ремарку ведущих о его возвращении.

Сергей Лазарев охарактеризовал песню Манижи для конкурса как «микс фолка, поп-музыки и рока», отметив, что композиция получилась необычной.

«Она в каком-то смысле новый артист, но она знаменита», – рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village, отвечая на вопрос о популярности Манижи среди российской аудитории.

Напомним, представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале Евровидения в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».

Напомним также, Сергей Лазарев представлял Россию на Евровидении в 2019 году с песней Scream! и занял третье место, как и в 2016 году, когда участвовал в конкурсе в Стокгольме.



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