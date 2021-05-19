Суд приговорил лидера движения «За новый социализм» Платошкина к 5 годам условно

…по делу о склонении к массовым беспорядкам.

Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина приговорили к 5 годам условно и штрафу в 700 тыс рублей за склонение к массовым беспорядкам. Об этом сообщает «РИА Новости» со сслылкой на корреспондента из зала суда.

Прокуратура требовала приговорить Платошкина к 6 годам колонии.

Платошкин — российский дипломат и политолог, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Его задержали 4 июня прошлого года и отправили под домашний арест.

Поводом для обвинения по статье о массовых беспорядках стали несколько роликов Платошкина на Youtube. Amnesty International и «Мемориал»* признали Платошкина узником совести и политическим заключенным.*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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