 

Предложения Украины в ТКГ о скорейшем освобождении удерживаемых лиц не находят должной реакции от РФ – украинская делегация

19.05.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения находящихся в связи с конфликтом лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, наши предложения не встречают должной реакции российской стороны”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/274016701175414

На заседании трехсторонней контактной группы 19 мая стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия контрольных пунктов въезда/выезда “Счастье” и “Золотое” в Луганской области.

Контекст:

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. 

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В конце апреля 2021 года Денисова сообщала, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 280 граждан Украины.

9 мая 2021 года боевики “ЛДНР” передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Спикер ТКГ Алексей Арестович 13 мая заявил, что в рамках следующего обмена удерживаемыми лицами с боевиками “ДНР” и “ЛНР” Украина планирует вернуть около 100 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / ГСЧС Украины переходит на усиленный режим работы. Во время праздников будут использовать авиацию

24.09 / Макс Фадеев объяснил переживания звезд из-за ограничений по коронавирусу

09.03 / Песков оценил налаживание производства «Спутника V» в других странах

26.03 / В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

12.04 / Украина порадовалась «мощному сигналу солидарности»

02.09 / Эксперт: Сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает множество вопросов

07.09 / Мировой экономике предсказали новые проблемы

25.11 / Байден впервые в истории США набрал более 80 млн голосов избирателей на выборах президента

29.04 / Минобороны КНР заявило протест из-за вмешательства эсминца ВМС США в учения ВМС НОАК

15.07 / Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика