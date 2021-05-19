Предложения Украины в ТКГ о скорейшем освобождении удерживаемых лиц не находят должной реакции от РФ – украинская делегация

“Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения находящихся в связи с конфликтом лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, наши предложения не встречают должной реакции российской стороны”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/274016701175414

На заседании трехсторонней контактной группы 19 мая стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия контрольных пунктов въезда/выезда “Счастье” и “Золотое” в Луганской области.

Контекст:

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В конце апреля 2021 года Денисова сообщала, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 280 граждан Украины.

9 мая 2021 года боевики “ЛДНР” передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Спикер ТКГ Алексей Арестович 13 мая заявил, что в рамках следующего обмена удерживаемыми лицами с боевиками “ДНР” и “ЛНР” Украина планирует вернуть около 100 человек.

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