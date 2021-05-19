Insider – американский спецназ тренируют по сценарию конфликта с Россией от Прибалтики до Украины

В начале мая в Европе состоялись крупнейшие ежегодные учения при участии США, ряда стран НАТО и других государств-партнёров. Эти манёвры проходили по сценарию «полномасштабного конфликта с Россией», от Прибалтики и Скандинавии до Чёрного моря, пишет Insider. По мнению военных, крайне важно заранее отработать взаимодействие между регулярными войсками и силами спецназначения в условиях потенциального конфликта равных по силам соперников.



Reuters

В начале мая 2021 года командование специальных операций США в Европе (SOCEUR) провело крупнейшие ежегодные учения, параллельно с которыми проходили и другие учения поменьше. В этих манёврах на территории Европы принимали участие подразделения специального назначения из США, а также целого ряда стран НАТО и других государств-партнёров, пишет Insider.

Учения проходили под кодовыми названиями Trojan Footprint 21 (в переводе «Троянский след») и Black Swan 21 («Чёрный лебедь»). И в данный момент они «особенно актуальны», учитывая напряжённые отношения между Западом и Россией, подчёркивается в статье.

Командование специальных операций США в Европе намеренно спланировало проведение этих манёвров одновременно, по сценарию «полномасштабного конфликта с Россией от Прибалтики и Скандинавии — до Украины и Черноморского региона», поясняет Insider. Эти «приближенные к боевым условиям» учения проходили на территории целого ряда стран Восточной Европы.

При этом к спецназу ВМС США, экипажам боевых катеров сил специальных операций ВМС, «зелёным беретам» и спецназу ВВС присоединились также спецназовцы из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии, говорится в статье.

В ходе совместных масштабных манёвров проверялась «оперативная совместимость подразделений специального назначения разных стран в ближнем бою», а также при осуществлении «непосредственной авиационной поддержки, поиска, высадки и захвата», пишет Insider. При этом главная цель учений, и особенно Trojan Footprint 21, состояла в том, чтобы проверить, как обычные войска и подразделения специального назначения смогут взаимодействовать «в случае крупного конфликта с Россией», подчёркивается в статье.

Эффективное взаимодействие между регулярными войсками и силами специального назначения «крайне важно в условиях конфликта равных по силам сторон», поясняет автор. В случае столкновения с Россией подразделения специального назначения ВМС «будут обладать особой ценностью по целому ряду причин», говорится в статье.

«После аннексии* Крымского полуострова российская армия усилила своё присутствие в этом регионе, превратив Крым в неприступную на первый взгляд крепость, которая охраняет южный фланг РФ с суши и с воздуха», — пишет Insider. РФ развернула там мощные радиолокационные станции, способные следить за кораблями, находящимися на удалении в несколько сотен миль, а также несколько мощных зенитно-ракетных комплексов С-400, из-за которых Турция была исключена из программы строительства F-35, подчёркивается в статье.

Москва превратила Крымский полуостров в «наглядное воплощение концепции ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2/AD), цель которой заключается в лишении США господства на море и в воздухе» путём создания реальной угрозы кораблям и самолётам посредством ракет и прочих систем вооружения, из-за чего они не смогут приблизиться к цели на расстояние, необходимое, чтобы её поразить, пишет Insider.

При этом Крым мог бы стать «идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС», отмечает автор: «Команды «морских котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли». По его мнению, российские РЛС, батареи и системы управления войсками могли бы стать «вполне логичными целями» для западных подразделений «морских котиков».

Однако спецназ ВМС — далеко не единственная составляющая сил специальных военно-морских операций, способная сыграть важную роль в вероятном конфликте с Россией, подчёркивается в статье: «Экипажи боевых катеров специального назначения ВМС — одно из самых маленьких подразделений командования специальных операций США». В составе отделений катеров спецназначения насчитывается менее тысячи человек, в то время как общая численность сил специальных операций США составляет около 70 тыс. военнослужащих, поясняет автор.

Данные отделения специализируются на боевых действиях в море, специальной разведке, «просачивании» через линию фронта и эвакуации других подразделений спецопераций. «Экипажи боевых катеров специального назначения идеально подходят для действий против почти равного по силам противника. Нас так мало, что многие недооценивают наши возможности. Но мы вносим очень большой вклад. Мы не просто «лодочники», доставляющие «котиков» к цели. Мы можем действовать самостоятельно в открытом море и на реках», — рассказал в беседе с корреспондентом Insider на условиях анонимности действующий боец из экипажа боевого катера специального назначения.

По его словам, есть три типа команд боевых катеров спецназначения, две из которых специализируются на действиях в открытом море или океане, а одна — на реках. В их распоряжении имеется несколько типов специальных катеров, в том числе ударный боевой катер (CCA), средний боевой катер (CCM) и тяжёлый боевой катер (CCH), предназначенных для действий в прибрежной зоне и открытом море. А также есть речной катер специального назначения (SOC-R), вооружённый пулемётами и предназначенный для действий на реках.

«Но самое главное наше преимущество — это скрытность и огневая мощь. Если всё делать правильно, противник никогда не узнает о нашем присутствии. Или ему, мёртвому, уже будет всё равно», — пояснил тот же спецназовец в интервью Insider.

Следует отметить, что экипажи таких боевых катеров спецназначения могут «не только скрытно доставлять «морских котиков» к российским объектам в Крыму, но и эффективно действовать на реках, используя речные катера», говорится в статье. При этом действия на реках иногда способны дать огромные преимущества в бою — в частности, скорость реакции, огневую мощь и скрытность, поясняет автор.

Например, во время военных операций в Ираке спецназ ВМС и военнослужащие диверсионно-разведывательных подразделений США зачастую использовали реки, передвигаясь по ним в тех случаях, когда из-за самодельных взрывных устройств перемещаться по дорогам становилось слишком опасно. В ряде случаев экипажи боевых катеров также доставляли спецназовцев максимально близко к цели по рекам, где их не ждали боевики, — и благодаря этому заставали противника врасплох и добивались большого успеха, говорится в статье.

Во время недавно завершившихся учений Black Swan 21 экипажи боевых катеров специального назначения оттачивали свои навыки на Дунае, который является второй по величине рекой в Европе. Он берёт начало в Германии и впадает в Чёрное море, протекая по территории десятка стран. Благодаря этим операциям американские спецназовцы также получили определённый опыт «приближенных к реальным» боевых действий на европейской реке, пишет Insider.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



