Мнение: Я вот не пойму, они прямо сразу сдохнут, что ли?:(

В комментах на “Пикабу” некоторые жалуются, как их задолбал сквозняк, устраиваемый летом в транспоте. Ну, лично я к нему привык (хоть и не выношу холодного воздуха, при этом прожив уже двадцать лет в Сибири), хотя в деревню задалбливает по сорок километров в баффе на лице ехать (почему-то в автобусе всегда только те места свободные, где дует). Но вот что я отказываюсь понимать (слава Богу, это редко бывает, но всё же) – это ЗАЧЕМ, блэт, открывать ВСЕ окна и люки?! Нет, я понимаю, что сквознячникам (кстати, особенно доставляет, когда они орут, что жарко, но одежу при этом не снимают, ибо не позволяет ЧСВ) на остальных наплевать в силу короны на голове (например, за 30 лет только один раз видел, когда человек спросил, открывать окно или нет, больше никогда не спрашивали, будто другие люди для сквознячников – пустое место), но, блэт, ВСЁ-ТО открываеть зачем? Или, если какое-нибьудь одно окно не будет открыто, то они сразу умрут, можно подумать?:( Не понимаю. И ЧТО же тогда это, как не эгоизм сквознячников, а?

З.Ы. А особенно доставляет, когда люди чихают и кашляют, но при этом, блэт, всё равно будут окна и люки развевать. Но я уже давно подозреваю, что мы с людьми с разных планет, поэтому и не могу я в их логику…

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