 

“Ее нет”: обнажившаяся Ходченкова взволновала народ

19.05.2021, 23:20, Разное
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Артистка появилась на светском мероприятии и с первых минут покорила всех своим образом. Она облачилась в светлый льняной костюм в стиле оверсайз. Летящие брюки подчеркнули хрупкость звезды, а короткий темный топ обнажил ее рельефный пресс. Образ дополнили темные босоножки на высоком каблуке.

Многие пользователи достаточно давно считают, что артистка слишком мучает себя, и это привело ее к чрезмерной худобе. Иногда они, в буквальном смысле, забрасывают диву комментариями о том, что ей стоит задуматься о здоровье. В этот раз им не помешал даже свободный костюм.

“Ее нет. Зачем же так мучить себя?”, “Слишком худенькая стала”, “Светлана, будьте аккуратнее, Вы очень худая”, “Красотка невероятная, но может хватить худеть?”, “Ой, Света, какая стройняшка”, – волновались они.

Многие же просто восхитились внешними данными Светланы Ходченковой. Они оценили и ее пресс, и идеально собранный летний образ. “Богиня”, “Огонь”, “Как хороша то”, “Глаз не оторвать”, “Прекрасная”, “Какой классный костюм! Вам идет”, “Красивая и стильная”, “Клевый пресс”, “Мечта любого мужчины”, “Нежная и красивая”, – ахнули поклонники.



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