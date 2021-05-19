В принципе, виновата! – Личное мнение

Запись ниже я прослушала несколько раз. Нет, она совсем не приятная, просто я хотела понять женщину, у которой пропал ребёнок — я сама-то бездетная сволочь, так что мнение настоящей матери для меня важно.

https://t.me/lenamiro/8825

Аудио: Телеграм

«Он ушёл в 11 часу — и всё. И пропал. Пропажу я заметила через 2 часа».

Мальчику было 6 лет.

То есть, тьфу! Конечно, не было. Слава Б-гу, не было, а есть. Мальчишка живой и с ним ничего страшного не произошло.

Просто к нему на прогулке без присмотра подошёл псих. И увёл его с собой. Мамочка пропажу 6-летнего сына заметила через 2 часа.



Фото: Соцсети

«35-летний задержанный заявил полицейским, что хотел погулять с ребёнком, а потом увезти его жить в деревню. Мальчика он возвращать не собирался — опасался последствий и понимал, что его уже ищут. Задержанный уверяет, что насильственных действий в отношении мальчика не совершал.

У задержанного нет ни документов, ни постоянного места жительства. Он состоит на учёте в ПНД».

Пацанишку нашли. С ним всё хорошо. Только очень устал, гуляя с психом. Слава Б-гу, его не убили, не изнасиловали, как попытались это сделать с Сочинской первоклассницей, когда она одна возвращалась домой из школы.

«Один из пассажиров пошёл за ней и попытался изнасиловать.

В результате дополнительного обследования у гинеколога установлено, что фактически изнасилования не произошло, но его попытка подтвердилась.

Одежду девочки отправили на экспертизу, чтобы обнаружить возможные биологические следы».

Я слушала мать мальчика несколько раз. И знаете, что в конце я услышала?

«Всё, никаких отпусканий так далеко. А если и далеко, то с телефоном и постоянно перезваниваться».

Что?! Что, мать твою? Ты, мать, правда не врубилась, что 6-летних детей вообще отпускать нельзя?!

Далеко? Перезваниваться? Эта женщина вообще в себе? Отпустила раз ребёнка, спохватилась через два часа — два часа! — а теперь планирует перезваниваться с 6-летним сыном, когда он уйдёт далеко?!

Зачем вы детей рожаете? Нет, серьёзно — мне правда интересно. Зачем? Чтобы маньяк или псих их увёл? Увёз к себе, изнасиловал, убил? Для этого?

В принципе, виновата говорит мамаша. В принципе она виновата, а по факту даже не понимает, что происходит.

Бедные дети с такими родителями.

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