Мнение: Глумление над правосудием

Когда прокурор требует 6 лет колонии, а суд приговаривает к пяти годам, но условно – это выглядит как победа здравого смысла.

Но когда прокурор требует для подсудимого реальный срок по экстремисткой статье – 212, а суд выносит условный срок, – это уже глумление над правосудием. Это значит, что у обвинения нет никаких реальных доказательств преступления, а все уголовное дело – полное фуфло.

Именно это произошло сегодня в Гагаринском суде Москвы, где лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина приговорили к 5 годам колонии условно.

Заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета обвинили в склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК). А уголовное дело наковыряли из цитат, выдернутых из его публикаций и публичных выступлений…

На снимке: Николай Платошкин, фотография отсюда

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