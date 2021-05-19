 

Дуров назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами» Apple

19.05.2021, 23:02, Новости дня
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал пользователей смартфонов iPhone «цифровыми рабами» американской компании Apple.

«Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме. Владение iPhone делает вас цифровым рабом [американской компании] Apple – вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин приложений, и вы можете использовать только iCloud Apple для резервного копирования ваших данных», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье. Дисплеи iPhone с частотой 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию», – написал Дуров.

Напомним, Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.



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