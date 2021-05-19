Эпидемиолог назвал положительные аспекты обязательной вакцинации

«Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я против возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией», – сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Анатолий Альштейн, комментируя слова Дмитрия Медведева о том, что прививка от коронавируса в ряде случаев может стать обязательной.

«С одной стороны, вопрос о добровольности вакцинации – это вопрос о соблюдении свободы выбора гражданина. С другой стороны, важен медицинский и эпидемиологический аспект. Вакцинация – это и средство индивидуальной защиты, и фактор коллективного иммунитета. Если вы прививаетесь, то и других людей защищаете», – отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

Ранее в среду зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.

«Если будет принято решение об обязательной вакцинации, лично я против возражать бы не стал. Дело в том, что это станет сильным методом борьбы с пандемией COVID-19, – заметил профессор Альштейн. – Если вы посмотрите на кривые заболеваемости и смертности, например, по Израилю, то увидите, что вакцинация просто остановила эпидемию. Если вы посмотрите на Великобританию, которая привила половину своего населения, то увидите сильный спад эпидемии». По оценке эпидемиолога, после того, как в Израиле прививки получили 60% населения, а в Британии около 50%, заболеваемость упала примерно в десять раз. «Вирусу неуютно, когда вокруг большой процент людей с иммунитетом», – заметил Альштейн.

«На самом деле добровольная вакцинация во всех странах буксует, везде есть люди, которые прививаться не хотят. Но если в США это где-то треть населения, то у нас это больше половины половина населения, – полагает собеседник. – При этом очень трудно добиться коллективного иммунитета, который конечно нужен для борьбы с этой эпидемией. Это важно».

Иного мнения придерживается адвокат Сталина Гуревич. Прямого запрета на обязательную вакцинацию в Конституции нет, но она противоречит естественно-правовому духу основного закона, сказала Гуревич газете ВЗГЛЯД. «Каждый человек имеет право на охрану своего здоровья и защиту личности. Но нельзя обязать человека совершать манипуляции со своим организмом – это противоречит нормам международного права и нормам конституции России», – подчеркивает юрист. Документы, которые регламентируют вакцинацию людей определенных профессий – например, учителей и воспитателей детских садов – предполагают альтернативу: либо вы прививаетесь, либо вы не работаете с детьми, отметила Гуревич. «Но обязательная поголовная вакцинация противоречит всем возможным нормам законодательным», – считает юрист.

Схожую позицию сформулировала и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она отметила – действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации, но отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предпололжение Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в РФ обязательной, не рассматривается.

Во вторник Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» был зарегистрирован в РФ 6 мая. Это уже четвертая отечественная вакцина, предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».