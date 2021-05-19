Британский авианосец вернулся в порт из-за плохого прогноза погоды

Собиравшийся в 28-недельный поход британский авианосец «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) вернулся в порт приписки из-за ожидающихся плохих погодных условий, сообщило Press Association.

Флагман британского флота должен был принять участие в заключительных приготовлениях к дальнему походу в проливе Те-Солент в северной части Ла-Манша, однако вернулся на морскую базу Портсмута из-за прогнозируемых в предстоящие дни сильных ветров. Как ожидается, в проливе Те-Солент авианосец «Королева Елизавета» пробудет до воскресенья, после чего отправится в Азиатский регион, передает ТАСС.

Авианосец отправится в поход во главе авианосной ударной группы, которая также будет включать в себя атомную подводную лодку типа «Астьют», эсминец флота США «Салливанс»( Sullivans) типа «Арли Берк», фрегат противовоздушной обороны Королевского военно-морского флота Нидерландов «Эвертсен»( Evertsen) и шесть кораблей ВМС Великобритании. Это будут два эскадренных миноносца типа 45 «Дефендер»( HMS Defender) и «Даймонд»( HMS Diamond), два фрегата типа 23 «Кент»( HMS Kent) и «Ричмонд»( HMS Richmond), вспомогательные суда обеспечения «Форт Виктория»( RFA Fort Victoria) и танкер «Тайдспринг»( RFA Tidespring). На борту «Королевы Елизаветы» будут размещены 14 вертолетов, восемь истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.

Во время 28-недельного дальнего похода входящие в состав авианосной группы корабли посетят более 40 стран и примут участие более чем в 70 мероприятиях, в том числе совместно с французским авианосцем «Шарль де Голль»( Charles De Gaulle) в Средиземном море. Планируется, что британская авианосная группа преодолеет 26 тыс. морских миль, пройдя расстояние от Средиземного до Красного моря, от Аденского залива до Аравийского моря и от Индийского океана до Филиппинского моря. Как ожидается, ряд кораблей авианосной группы, но не сам авианосец, зайдут в Черное море.

Напомним, в июле 2019 года новейший британский авианосец «Королева Елизавета» дал течь. Еще один такой случай произошел в декабре 2017 года, всего через две недели после начала службы корабля в составе Королевского военно-морского флота.