Штрафная база

Правозащитники рассказали о поборах с мигрантов на крупном овощном рынке Петербурга.

Без задержаний не обходится никогда. «Деньги нужны — обычное дело», — с усталой обреченностью рассуждают приезжие из Средней Азии. До сих пор они никуда не жаловались на поведение сотрудников силовых структур, но последнюю ситуацию предали огласке правозащитники.

14 мая с плодоовощной базы (официальное название рынка) на Софийской улице, 60, по данным правозащитников, полицейские увезли 32 человека — жителей Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Как рассказали «Новой» сами мигранты, задержания начались около 10 часов утра и продолжались до полудня. К 13 часам всех задержанных на рынке доставили в отдел полиции № 7 Фрунзенского района Петербурга. Там, как говорят выходцы из Средней Азии, у них отобрали все документы (паспорта, патенты), но не отняли мобильные телефоны, с помощью которых гастарбайтеры многое из происходившего в отделе зафиксировали на фото и видео.

— Жена позвонила мне в начале второго часа, сказала, что ее забрали на рынке на Софийской, — рассказывает Сарвар Хомидов, приехавший в Петербург с семьей из Узбекистана. — Она там халтурит иногда — работает сортировщицей, упаковщицей, но не торгует. Гуландон попросила, чтобы я приехал в 7-й отдел полиции. Я приехал, стал спрашивать, по какой причине жену доставили в полицию? Что она сделала плохого? У нее с документами все нормально: регистрация есть, патент оплачен. Она живет по месту регистрации. Дома ее ждет маленький ребенок.

Ответов на вопросы Хомидов не дождался, из отдела полиции его выставили, супругу не отпустили.

— Жена потом еще раз позвонила мне. Полицейские заявили, что выпишут ей штраф, и нужно будет скинуть 5300 рублей какому-то Фарруху, якобы он переводчик. Хотя никакого переводчика у них в отделе не было. Если Гуландон штраф оплатит — пусть уходит, если нет — то ее отправят через центр в Красном Селе (центр временного содержания иностранных граждан. — Н. П.) на депортацию.

Депортацией в случае отказа от уплаты т.н. «штрафа» на карту Сбербанка, принадлежащую Фарруху Тураевичу Н., правоохранители угрожали и 22-летнему гражданину Узбекистана Мухаммаду Исломову, по словам его друга Абдурасула Турсунова. Мухаммада задержали и доставили в отдел полиции № 7 одним из первых — около 10 утра.

— С него тоже требовали 5300 рублей, хотя у него все документы в идеальном порядке, — рассказывает Турсунов. — Мухаммад сначала говорил полицейским: «У меня нет денег». Он звонил, и я звонил правозащитнице из Москвы Валентине Чупик. Она звонила в питерское ГУВД, в УСБ, в прокуратуру. Пока мы все звонили, пять-шесть часов прошло, Мухаммад сильно проголодался. Он не мог дольше терпеть. Там, в отделе полиции, даже воды не дают. Он вынужден был заплатить 5300 рублей. Человек же не железный.

Мухаммад позвонил своему начальнику и сказал: «Я больше ждать не могу, удержите у меня из зарплаты 5300 рублей, переведите мне, я скину их этому человеку, Фарруху, и выйду». В 16.30 он деньги перевел по номеру телефона, который ему дали, в 17 с чем-то из отдела полиции вышел.

Гуландон Хомидова требуемую сумму неизвестному «переводчику» перечислять отказалась. В итоге женщину освободили только около 22 часов. Но предварительно полицейские вменили ей административное правонарушение по ч .2 ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». По данной статье возможен штраф от 2 до 5 тысяч рублей с выдворением из РФ или без. Гуландон наказали минимально. Однако и этот штраф гражданка надеется обжаловать в суде с помощью юристов.

Несколько задержанных сразу по прибытии в отдел обратились за помощью к правозащитнице, исполнительному директору международной негосударственной некоммерческой организации TONG JAHONI*Валентине Чупик. Следуя именно ее советам, Гуландон и большинство задержанных 14 мая не стали переводить деньги Фарруху Тураевичу Н. Сама Чупик в тот же день сказала о своих подозрениях в незаконных задержаниях и вымогательстве взяток сотрудниками отдела полиции № 7 на «горячую линию» регионального ГУВД, в УСБ и петербургскую прокуратуру. Все жалобы правозащитницы были зарегистрированы, однако в УСБ Чупик сразу предупредили об уголовной ответственности за «заведомо ложный донос».

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16 мая «Новой» удалось связаться с Фаррухом Тураевичем Н., и правда выполняющим в этой истории функции переводчика, только не слов с узбекского на русский, а денег с карты на карту.

В телефонном разговоре гражданин объяснил:

— Если Мухаммад оплатил деньги через мою карту, то все, что там оплачено, — штраф. Ему на руки вручали чеки за то, что составлен протокол об административных правонарушениях. Так как у него при себе налички не было, на мою карту деньги перевели, а я за него заплатил. Так попросил меня он, чтобы я заплатил. А у него не было с собой денег. Уточните все в отделе полиции № 7 на Малой Балканской, 48. Там все есть — протоколы, чеки, вам все дадут! А при чем здесь я?

По информации Валентины Чупик, деньги на карту Фарруха Тураевича Н. 14 мая перевели еще как минимум пятеро задержанных на овощном рынке. Никто из мигрантов, по их утверждению, никаких процессуальных документов в отделе полиции № 7 не получил.

17 мая «Новая» направила официальный запрос по событиям 14 мая в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

СПРАВКА

Международная негосударственная некоммерческая организация TONG JAHONI помогает мигрантам из 45 стран в случаях незаконных задержаний полицией, невыплаты зарплаты, незаконных депортаций, незаконных отказов в оформлении документов и в других ситуациях нарушения прав мигрантов. Все виды услуг для мигрантов полностью бесплатны.

КОММЕНТАРИЙВячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

— 14 мая сотрудниками отдела полиции № 7 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в ходе планового профилактического рейда по соблюдению миграционного законодательства был осуществлен выезд на овощебазу, расположенную на Софийской улице. В ходе выезда сотрудниками отдела полиции № 7 были выявлены 32 иностранных гражданина, которые нарушали миграционное законодательство, а именно: нарушали режим пребывания на территории РФ, а также осуществляли трудовую деятельность без необходимых на то документов. Указанные лица были доставлены в отдел полиции № 7, на них были составлены административные протоколы по статьям 18.8 ч. 3 и 18.17 КоАП РФ. После составления 32 административных протоколов иностранным гражданам были вручены квитанции об оплате административных штрафов в размере 5000 рублей, которые в полном объеме оплачены всеми указанными гражданами на месте через терминал оплаты штрафов в отделе полиции № 7. Квитанции об оплате приобщены к материалам административных дел.

Нина Петлянова

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