5 инновационных методов сбора средств для новых венчурных и частных инвесторов

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Обращение к учреждениям с просьбой поднять капитал для вашего венчурного капитала или фонда прямых инвестиций относительно прозрачен, но что, если вы ориентируетесь на семейные офисы и состоятельных людей? Я вижу пять инновационных методов привлечения капитала, которые используют новые менеджеры, такие как Versatile VC, которые я оценил примерно в порядке убывания популярности:

Присоединяйтесь к онлайн-сообществам и виртуальным конференциям, в которых участвуют инвесторы.

Используйте платформу, которая помогает другим инвесторам получить доступ к вашему фонду.

Обычно запрашивают под обозначением 506 (c).

Запустить подвижной фонд.

Краудфандинг от розничных инвесторов в ваше полное партнерство.

Уилл Стрингер, генеральный директор Chisos, считает, что большинство семейных офисов не отреагируют на холодную поддержку. «Вам необходимо построить настоящие отношения с инвесторами семейного офиса или другими основными партнерами, которые могут тепло вступить в контакт с лицами, принимающими решения в семейном офисе», — говорит он. «Семейные офисы больше, чем любой другой распределитель, полагаются на доверие. [It’s] не всегда так (и всегда меняется), но сегодня их все еще большинство ».

Когда вы привлекаете капитал для фонда, вы, по сути, продаете предмет роскоши, который считается более ценным, потому что его мало. Это часть секрета успеха индустрии хедж-фондов в сборе активов.

Поэтому очевидное решение — связаться с друзьями, которые ранее работали в семейных офисах. Вы также можете найти профессиональных посредников, которые захотят познакомить вас с семейными офисами.

Тем не менее, пять методов, которые я описываю ниже, могут быть более быстрыми и эффективными.

Присоединяйтесь к онлайн-сообществам и виртуальным конференциям, в которых участвуют инвесторы

Чтобы познакомиться с другими венчурными инвесторами (некоторые из которых могут стать LP), среди ваших вариантов есть Confluence, Gen Z Mafia, InnovatorsRoom (европейский фокус) и TechAviv (израильский фокус). Чтобы найти других, см .: Как найти подходящие интернет-сообщества. Я веду собственную базу данных сообществ, которые я нашел наиболее ценными, и делюсь ею с другими членами команды Versatile.

Эти площадки позволяют вам эффективно предстать перед многими предварительно квалифицированными инвесторами и следить за теми, кто кажется вам не подходящим. Неудивительно, что лучшие онлайн-сообщества ограничиваются исключительно LP. В идеале вы должны сотрудничать с якорным / дружественным LP, который может рассказать о вашем фонде другим потенциальным инвесторам.

В общем, на виртуальных конференциях я рекомендую сначала заполнить свой онлайн-профиль всеми возможными ключевыми словами и своей фотографией. Побочный ченнелинг — это мощный инструмент, который эквивалентен заходу в угол на конференции и личному разговору. Посмотрите профили всех людей, посещающих конференцию или в онлайн-сообществе, и отправьте соответствующим людям индивидуализированное сообщение, представляющее себя.

Это одно из основных преимуществ виртуальных мероприятий по сравнению с традиционными личными конференциями, когда людям неудобно носить шляпу, чтобы их профиль в LinkedIn был виден.