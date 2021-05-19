OpenUnit собирает посевной раунд на 1 миллион долларов, чтобы стать онлайн-лицом самостоятельного хранения

Каким образом склады для самостоятельного хранения вещей созданы для того, чтобы не отставать от технологий, предлагаемых огромными, постоянно растущими сетями?

Это ключевая часть идеи OpenUnit, команды, о которой я впервые написал в августе прошлого года. Вы приносите единицы хранения, они приносят веб-сайт, обработку платежей и бэкэнд-инструменты, необходимые для управления ими. Они не взимают с владельцев помещений ежемесячную абонентскую плату, вместо этого они снимают с каждого платежа долю платежа.

OpenUnit собрал посевной раунд на 1 миллион долларов и попутно приобрел IP другой компании YC.

С тех пор, как мы в последний раз слышали об OpenUnit, они расширились до локаций в США и Канаде, и теперь их список ожидания превышает 800 пунктов, говорит мне команда.

Соучредитель OpenUnit Тейлор Куни поспешил указать, что этот посевной раунд касается не только денег, но и стратегического партнерства. Ни Тейлор, ни соучредитель Лукас Плейфорд не имели особого отношения к складской индустрии, пока стук в дверь не привел их в кроличью нору. Как я писал еще в августе:

«… Домовладельцы пришли к Тейлору с предложением: они хотели продать квартиру, которую он снимал, и дали ему пачку наличных, если бы он уехал всего через несколько дней. Сделать это означало найти место для хранения всех своих вещей, пока он искал новый дом, и именно тогда он осознал, насколько устаревшим может быть процесс самостоятельного хранения ».

Из более чем 20 инвесторов, участвующих в раунде, 6 — представители отрасли самостоятельного хранения, от прежних / нынешних владельцев объектов до директора Канадской ассоциации складских помещений. Для некоторых из них это первый раз, когда они инвестируют в технологическую или софтверную компанию, но все они потенциально приносят что-то помимо денег.

Конечно, это не значит, что они просто оставляют деньги без дела. Они увеличили команду от всего лишь Тейлора и Лукаса до пяти и все еще стремятся к росту. Между тем, Тейлор сообщает мне, что компания приобрела IP партнера по партии Y Combinator W20, Affiga, продукта, цель которого — автоматически получать информацию о новом клиенте после транзакции, совершенной через такую ​​платформу, как Stripe.

Как пишет Тейлор: «По мере того, как компании, занимающиеся самостоятельным хранением данных, перемещают такие услуги, как аренда, лизинг и платежи, онлайн, им становится все труднее« знать »своих клиентов. Мы рассматриваем интеграцию в наш продукт как способ помочь операторам самостоятельного хранения данных преодолеть разрыв между их покупательским опытом онлайн и в магазине, где индивидуальный подход обычно теряется ».

Первоначально Affiga прекратила свою деятельность еще в 2020 году. После того, как OpenUnit осознал, что им нужно нечто подобное в своем продукте, они решили покупать, а не строить. «Имея за плечами десятилетие электронной коммерции, — говорит мне Тейлор, — у их основателя был гораздо лучший подход к этому, чем мы могли бы придумать».

Ну и что дальше? Помимо того, чтобы вывести больше людей из списка ожидания и перейти на платформу, они изучают другие возможности, в том числе потенциальное предоставление кредитов предприятиям, которые хотят расширить или отремонтировать. Поскольку OpenUnit является одновременно платформой управления и поставщиком платежей, они хорошо понимают, как работает предприятие; они знают, сколько приносит местоположение, насколько пунктуальны их клиенты с платежами и т. д. Возьмите эти данные и объедините их с идеями о том, какие улучшения могут увеличить доход, и это кажется довольно простой формулой.

Этот раунд включает инвестиции от Garage Capital, Advisors Fund, Insite Property Group, соучредителя SquareFoot Джонатана Вассерструма и ряда бизнес-ангелов.