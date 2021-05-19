 

Мнение: Надо развеяться

19.05.2021, 22:50, Разное
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Надоело сидеть в Москве, решил смотаться-таки до городу Парижу (пока нас, хамов таких, еще пускают в старушку Европу). План такой: пошатаюсь тут денег-другой, потом на перекладных (наверно, через Мюнхен все-таки) переберусь в Прагу, там еще немного веселья – и назад!

В Париже пока все нравится: проехался в местном метро, глядел по сторонам, обалдевал: народ в подземке ну в точности наш! Едут простые мужички довольно забулдыжного вида, видно что работяги, кожа дубленая, морщинистая, в глазах вековая тоска русского народа… и говорят между собой по-французски! Хочется прям сказать – “да ладно, мужики, ну хорош выпендриваться!”

Ладно, я на Монмартре, пойду поищу Пляс Пигаль. Волшебная страна – Париж! Мечта детства (2015).

Мда… Сказочным было доковидное время! Хорошо, ЖЖ хоть напоминает…

Источник: Размышления вольного социолога



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