Мнение: Надо развеяться

Надоело сидеть в Москве, решил смотаться-таки до городу Парижу (пока нас, хамов таких, еще пускают в старушку Европу). План такой: пошатаюсь тут денег-другой, потом на перекладных (наверно, через Мюнхен все-таки) переберусь в Прагу, там еще немного веселья – и назад!

В Париже пока все нравится: проехался в местном метро, глядел по сторонам, обалдевал: народ в подземке ну в точности наш! Едут простые мужички довольно забулдыжного вида, видно что работяги, кожа дубленая, морщинистая, в глазах вековая тоска русского народа… и говорят между собой по-французски! Хочется прям сказать – “да ладно, мужики, ну хорош выпендриваться!”

Ладно, я на Монмартре, пойду поищу Пляс Пигаль. Волшебная страна – Париж! Мечта детства (2015).

Мда… Сказочным было доковидное время! Хорошо, ЖЖ хоть напоминает…