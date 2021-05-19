 

В Одессе конфликт на дороге закончился дракой и стрельбой, есть раненые

19.05.2021, 22:44, Новости дня
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Один из водителей “подрезал” автомобиль, где ехал отец вместе с сыном. Мужчины догнали водителя и вступили с ним в словесную перепалку, которая переросла в драку, а затем в стрельбу.

Водитель открыл огонь по двум нападавшим. Полиция предполагает, что стреляли из травматического пистолета, Двое мужчин, которые пытались выяснить с ним отношения, получили ранения. Одному попали в ногу, а другому – в живот.

После стрельбы водитель сел в автомобиль и скрылся. Медики оказали помощь пострадавшим на месте и направили их в больницу на обследование.

Чтобы поймать стрелявшего, полиция объявила план “Перехват”, в итоге его задержали. Уголовное производство открыли по ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Санкция статьи предполагает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение или лишение свободы до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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